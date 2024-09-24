「蠟瓶糖」食安疑雲　國教盟籲衛福部、教育部：僅下架非解決之道

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▲國教盟青年部代表李雨函呼籲，衛福部針對最近流入台灣的「蠟瓶糖」除了下架措施，也要建立全面的報關與查驗機制。（圖／國教行動聯盟提供）

中國最近爆紅的「蠟瓶糖」流入台灣，但因產品沒有標示完整成分，亦未取得網路與實體通路販售許可。國教行動聯盟青年部今（24）日呼籲，衛福部應該建立全面的報關與查驗機制，也要合作教育部，能讓兒少在學校了解正確的食品安全觀念，僅做下架不是解決之道。來自中國的「蠟瓶糖」最近在台灣網購平台掀起風潮，吸引大量兒少消費者，然而但多數產品除了沒有標示完整成分，亦未取得許可在網路與實體通路販售，即便相關單位獲知消息隨即要求各大通路下架物品，並且提醒違反我國《食品安全衛生管理法》第22條、第30條，可依同法第47條裁罰3萬元至300萬元不等。國教盟青年部引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海看法，對方表示蠟瓶糖尚未經過正常的報關與查驗，因此無法確定成分是否安全，這類產品可能含有工業蠟或其他有害物質，長期食用可能造成健康危害，同時反映目前我國報關與查驗機制不夠完善。國教盟青年部認為，僅是下架蠟皮糖不是解決之道。青年部代表李雨函說明，當前的監管體系存在漏洞，許多商品通過更改名稱規避檢驗，或消費者會從國外攜帶產品入境，等於是讓未經查驗的產品輕易進入市場，對於兒少群體尤其危險。她更進一步強調，未經查驗等於無法確認危害，因此衛福部應該立即建立一套完整的報關與查驗機制，確保所有商品，無論是在網購平台還是出國攜帶回來的東西，都須經過嚴格檢驗後才能夠流入市場。國教盟青年部主張，衛福部建立完整的報關與查驗機制，應該包括強制商品進口報關，也就是對所有進口商品必須如實申報，並且詳細標示商品名稱、成分、來源地與生產商資訊，避免通過更改名稱規避查驗。例如，針對蠟瓶糖這樣的產品，不應允許使用「辣瓶糖」或其他類似名稱逃避檢查。國教盟青年部提到，進口商品查驗制度是讓衛福部食藥署強化進口食品的查驗程序，所有食品進入台灣前應經過完整的檢測程序，確認成分、安全性、是否符合國際標準，任何違反查驗規定的商品都應立即禁止進口與銷售。國教盟青年部指出，網購平台合作海關是指政府除了要求網購平台要求賣方針對銷售的進口食品進行嚴格的監控，確保所有商品經過查驗程序，而且海關也應加強監控，對於出國攜帶回國的商品進行隨機抽檢，防止未經檢驗的產品進入市場。至於教育部的責任，在於教導正確的食品安全觀念，國教盟青年部指出，確保食品檢驗的以外，教育部也要合作衛福部，負責推動正確的食品安全教育，學校負責教導兒少如何辨識食品標示、了解進口商品的安全風險，以及「有無查驗」的真正意義，從而有效保護兒少健康。李雨函指出，網購商品與從國外帶回台灣的食品，由於未經查驗，往往存在隱形的風險，因此學校與家長都該共同教育孩子，學會辨別商品是否安全。