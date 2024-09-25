超人氣漫畫家謝東霖再現預言家之名 多年前舊作巧撞柯P賄選疑雲?

超人氣漫畫家謝東霖因為《神明便利商店》、《流氓書店》而備受矚目，「失控的設計師」系列在社群媒體上更引發接案族的熱烈轉貼，最近與橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN攜手推出新作《妖怪五星好評》更是將許多社會熱點融入漫畫的妖怪性格之中，例如竹篙鬼是不想努力的年輕躺平族、逐漸忘記母語怎麼講的蛇妖一族恐面臨母語失傳的危機，處處都可以看出謝東霖對社會的觀察，謝東霖說:「我有個特質就是有一點憤世嫉俗，也可以說是憂國憂民，我很在乎我生長的這塊土地發生什麼事情，但我的漫畫不想說教，純粹娛樂。」
雖說純屬娛樂，但許多新聞熱點都曾出現在謝東霖過去的漫畫橋段之中，被粉絲封為「漫畫預言家」，像是柯文哲賄選事件鬧得沸沸揚揚之際，謝東霖就在粉專分享多年前《我在詐騙公司上班》中就畫到「詐騙的點子….選總統的程序」，讓人看了不禁莞爾一笑，謝東霖笑說:「我絕對稱不上預言家，人類歷史很多都一直重蹈覆轍，所以只要掌握到那個重複且愚蠢的部分，那無論是現在或者是10年、20年後看，都可以找到類似的橋段來做對應，像是政治人物最常說的謊言就是選前承諾，只要觀察出這個，以後無論哪個政治人物承諾跳票都可以拿出來用。」
新作《妖怪五星好評》是謝東霖進軍國際的野心之作，花了2年多的時間研究台灣妖怪，謝東霖表示提到妖怪，大部分人會聯想到日本妖怪，但其實台灣的妖怪也超多，只是缺少影像畫面，這也讓他有了更大的創作空間，謝東霖分享在他田調的過程中發現一個台灣傳統妖怪叫「金媚」，套句現代說法，根本就是斯德哥爾摩症候群患者，被人殺害了還是任勞任怨替仇家打掃清潔，謝東霖說:「當漫畫角色沒有刻板印象時，就更容易被不同文化背景的人所接受，我希望《妖怪五星好評》可以就像日本妖怪傳到臺灣一樣，也可以傳到別國，讓外國看到我們的文化。」
從神明畫到妖怪，謝東霖說他相信世界上有神也有鬼或妖怪，但是最可怕的一定是「人類」，因為不管是對神、妖或鬼的解讀都是出自於人類，當誰掌握了話語權掌，基本上是不會講自己的壞話，不過《妖怪五星好評》沒有說教，用詼諧幽默的方式呈現各種台灣特有妖怪，謝東霖說:「之後隨著劇情的揭露，會有很多的可愛的妖怪出現，希望《妖怪五星好評》的妖怪們未來也能像寶可夢一樣，成為台灣奇幻特色。」
《妖怪五星好評》MOJOIN連載中，每週三更新
https://mojoin.tw/WFRao
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新作《妖怪五星好評》是謝東霖進軍國際的野心之作，花了2年多的時間研究台灣妖怪，謝東霖表示提到妖怪，大部分人會聯想到日本妖怪，但其實台灣的妖怪也超多，只是缺少影像畫面，這也讓他有了更大的創作空間，謝東霖分享在他田調的過程中發現一個台灣傳統妖怪叫「金媚」，套句現代說法，根本就是斯德哥爾摩症候群患者，被人殺害了還是任勞任怨替仇家打掃清潔，謝東霖說:「當漫畫角色沒有刻板印象時，就更容易被不同文化背景的人所接受，我希望《妖怪五星好評》可以就像日本妖怪傳到臺灣一樣，也可以傳到別國，讓外國看到我們的文化。」
從神明畫到妖怪，謝東霖說他相信世界上有神也有鬼或妖怪，但是最可怕的一定是「人類」，因為不管是對神、妖或鬼的解讀都是出自於人類，當誰掌握了話語權掌，基本上是不會講自己的壞話，不過《妖怪五星好評》沒有說教，用詼諧幽默的方式呈現各種台灣特有妖怪，謝東霖說:「之後隨著劇情的揭露，會有很多的可愛的妖怪出現，希望《妖怪五星好評》的妖怪們未來也能像寶可夢一樣，成為台灣奇幻特色。」
《妖怪五星好評》MOJOIN連載中，每週三更新
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