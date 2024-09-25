特企／跨域共創柔韌力量　全球人壽女性影響力論壇　迎接未來挑戰

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全球人壽歡慶創立30周年擴大舉辦年度庭聚講堂，題為「跨域共創 柔韌力量」女性影響力論壇，活動不僅呼應2024 年國際婦女節活動主題：「InspireInclusion喚起包容」，並融合全球人壽「讓我們和世界一起共好」的永續理念，會中邀請全球人壽董事長林文惠共4位ESG領域表現傑出的女性領袖展開關鍵對談，分享自身在專業上的強悍和溫柔，喚起各領域女性發揮拚搏和柔韌的力量，散發屬於自己的獨特光芒，讓台灣社會因為她們的存在而更加美好。全球人壽今年度庭聚講堂與今周刊合作，於9月20日假台北喜來登大飯店盛大登場，由知名主持人吳建恆開場，論壇首先由台灣首位女性國際棒球裁判劉柏君以「闖‧打破性別屏障勇闖棒球世界」為題，分享國際體壇中女性的壓力與自信。劉柏君表示女性在運動組織中擔任領導職位時，不能只是夠好，必須更加優秀，她在一次次壓力困難中培養出女性的自信，透過運動拚外交、促進世界和平。劉柏君認為：「不要因為反對的人放棄妳的夢想，因為他們不值得妳放棄」，前行的女性更應擔負起楷模的角色，激勵更多的人相信我們做得到。緊接著，新銳服裝設計師簡君嫄以「尋‧用作品尋找生命最初的感動」為主題，分享她在設計和創作時的體悟，以及分享他如何在時尚設計中表現女性的力量與柔韌，她也呼籲女性在變化迅速的世界中仍應保持初心、堅持夢想，並且勇於表達自己的觀點，相信自己的價值，為台灣社會注入更多溫暖與包容。社企流共同創辦人暨執行長林以涵，則以「創‧發揮影響力實現創業夢」為主題，分享她創立社企流的十年歷程。林以涵認為女性創業者普遍較擁有彈性、謹慎和善於思考的特質，使得女性在創業領域中有其獨特的價值和適應性。她呼籲女性多觀察自己的獨有特質及專業，找到相對優勢，畢竟「永續的路上沒有人是局外人」。論壇壓軸由全球人壽董事長林文惠以「敢‧以強悍的溫柔迎接未來挑戰」為題，她從教育孩子正確價值觀的角度出發，延伸至企業經營的理念，身為女性領導人，林文惠重視傾聽與溝通，打造出團隊共好的企業文化，並以鼓勵創新的精神，持續投入數位轉型，落實全球人壽企業永續發展。林文惠善用女性柔韌的力量，在瞬息萬變的世界中，堅持步伐並創新轉型，攜手讓世界共好。全球人壽以成為「以人為本，利己利他的永續企業」為目標，不但把「因為愛責任在」的品牌理念和「ESG永續概念」融合為今年全球人壽30周年的核心思考，邀請本次論壇講者共同傳遞「我們一起讓世界共好」的30周年品牌精神，更透過本次女性影響力論壇「跨域共創 柔韌力量」的主張，強調每位女性在不同領域中的堅持與努力，希望鼓勵女性能夠更加勇於朝目標前進，一起讓世界共好。