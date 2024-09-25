特企／Lab52齒妍堂打造三麗鷗銀河系新品　帶你航向美齒星宇宙

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MIT口腔護理品牌Lab52齒妍堂秉持創新精神不斷推出美齒新品，近期更宣布推出針對牙齒日常亮白養護的「三麗鷗銀河系列牙膏&同款口香清新噴霧」， 9/26正式上市，新品推廣期間於指定通路消費還有滿額贈三麗鷗限量星空提袋，各位三麗鷗迷千萬不可錯過！經Lab52齒妍堂調查約400份網路問卷後揭露，高達七成受訪者都有齒色太黃的困擾，三成有牙敏感問題，對於如何溫和舒適改善齒漬問題，顯然已成為消費者選購口腔護理產品時相當在意的重點。Lab52齒妍堂於９月下旬推出重磅新品──「三麗鷗銀河牙膏」、「三麗鷗銀河口香清新噴霧」，由人氣角色Hello Kitty、酷洛米、大耳狗喜拿換上太空裝，帶領大家航向美齒星宇宙，其精緻時尚外型才一曝光，粉絲便紛紛驚呼：「太美了吧！擺在浴室看著也享受」。「三麗鷗銀河牙膏」不僅在包裝上媲美專櫃等級彩妝產品設計，在牙膏膏體上更是下足功夫，以在浴室中呈現整條銀河星空為概念，主打內含天然礦石及玻璃雲母的銀河星鑽粒子，有助牙齒溫和拋光。同步推出的銀河口香清新噴霧，比口紅還輕巧的瓶身不但好攜帶，亮麗的霓虹包裝一拿出就成為眾人焦點，在進食後、聚會前於口中噴三下，就能快速獲得清新好口氣。Lab52齒妍堂是由一群專注於口腔養護領域的創新研發團隊組成，透過深入研究各種口腔清潔習慣與時機，感受使用者痛點，持續革新技術與配方，推出各類口腔產品滿足不同消費者需求，同時長期致力於以安全有效的方式守護全齡口腔健康。獨家的MesoFill獨家護齒技術，能加強口腔再礦化效率。Hello Kitty的「香蘋薄荷」，主打多層次香甜蘋果香氣及清爽薄荷，散發甜美溫柔氣息；廣受年輕族群愛戴的酷洛米「冰莓氣泡」風味，淡雅莓果氣息讓刷牙過程充滿驚喜體驗；大耳狗喜拿的「海鹽萊姆」，其清澈明朗的海洋風味最適合開啟活力早晨。首波由momo購物網開賣，Lab52齒妍堂x橘子工坊x五月花聯合品牌週活動即日起搶先開跑，指定品項滿$499限量贈三麗鷗星空提袋，登記再送最高160mo幣。10/10起將於全台寶雅實體店面領先上架販售，屆時Lab52齒妍堂官方將發布更多第一手優惠訊息。註：*每日刷牙兩次並搭配正確刷牙習慣