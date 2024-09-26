搭飛機耳朵嚴重「塞車」！平常還會脹痛　最新治療耳咽管秒暢通

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▲要完成耳咽管氣球擴張成型術，醫師須將獨特設計的氣球導管置入耳咽管內，撐開耳咽管狹窄部分，即可恢復耳咽管暢通。（圖／北市聯醫提供）

一位在美國矽谷工作多年的工程師，幾年前發現罹患鼻咽癌，接受放射線治療後，病情雖獲控制，雙耳卻持續有悶塞症狀，且不時會脹痛，搭飛機途中更是嚴重，因此在回台期間到耳鼻喉科就醫，檢查後證實為「阻塞型耳咽管功能障礙」，但治療後效果有限，於是接受耳咽管氣球擴張成型術，術後耳朵不適迅速改善。台北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯說，耳咽管介於中耳與鼻咽部之間，在成人長度約為3.6 至3.8 公分，多數時間為關閉狀態，只有在吞嚥、咀嚼、打哈欠時會短暫打開，其主要功能包括通氣使中耳的壓力與外界平衡、清除中耳分泌物、避免鼻咽部病原逆行至中耳造成中耳炎，以及避免內耳的噪音傷害等。朱峻緯表示，耳咽管功能障礙為耳鼻喉科常見疾病，可分為阻塞型與開放型，前者主要症狀為耳悶塞、脹痛、聽力下降等，成因包括上呼吸道感染、過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎、抽菸、咽喉逆流造成耳咽管黏膜腫脹，或是鼻咽腺樣體肥大、腫瘤、接受放射線治療及先天性構造異常等。至於開放型耳咽管功能障礙，主要症狀則是患者會聽到自己講話的回音及呼吸音，成因多為短期體重快速下降，導致耳咽管周圍脂肪等組織減少，進而造成耳咽管開口無法維持關閉。針對耳咽管氣球擴張成型術，朱峻緯解釋，這是近年針對阻塞型耳咽管功能障礙的最新療法，適用於症狀持續超過3個月的患者，醫師透過鼻內視鏡的導引，將獨特設計的氣球導管置入耳咽管內，再給予固定壓力，使耳咽管狹窄部分撐開，即可恢復耳咽管暢通。朱峻緯指出，耳咽管氣球擴張成型術的手術時間短，術後恢復快，而且疼痛度低，為一種直接、有效、安全的治療新利器。朱峻緯也提醒，若民眾出現耳悶、耳脹等症狀時，應儘速至耳鼻喉科診治，再由醫師評估該如何進行適切治療。