超「健」火鍋　美食健身網紅爭相朝聖

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▲美國極佳菲瑞牛低脂高蛋白的特性，亦受到許多健身族饕客歡迎。（圖／品牌提供）

▲充滿愛與溫度的企業，除了展現在顧客服務上，也落實在一起打拼的夥伴上。（圖／品牌提供）

隨著健康飲食風潮席捲全球，吃火鍋也不再只是享受美食，現在也能成為許多健身族維持體態新選擇！座落新北板橋、新莊、三重、蘆洲連鎖火鍋「樂釜極上鍋物」推出了以低脂高蛋白為特色的新品「美國極佳菲瑞牛」，讓饕客在享受美味的同時，無須擔心體重失控，成為許多健身民眾、美食愛好者的必訪之地！火鍋向來以豐富多樣的食材吸引各類饕客，而在近年來健身風潮帶動下，低脂肪、高蛋白的飲食成為許多人維持健美身材的首選。「美國極佳菲瑞牛」取自牛隻的深股、腹股及後腿側等經常運動的部位，因肌肉緊實，脂肪含量相對較低，但蛋白質含量豐富，特別適合需要高營養、低熱量攝取的愛美族與健身族。點上一份美國極佳菲瑞牛，下鍋涮3到5秒，細緻肉質彷彿牛肉在口中起舞，每一口都能感受到豐富的肉香與紮實的口感，搭配豐富的火鍋湯底，口味更顯鮮美，新品推出在社群、論壇上掀起一波討論，成為IG網紅、年輕族群爭相朝聖打卡的火鍋店。「如果我真的很想吃火鍋的話，我還是會選一些脂肪含量低的部分吃，這樣我吃起來就比較不會有負擔。」今年29歲，參與許多格鬥運動的陳先生表示「美國極佳菲瑞牛吃起來確實很爽口」，陳先生自從開始運動兼健身以後，對飲食的控制讓他鮮少再接觸火鍋，但是樂釜極上鍋物的美國極佳菲瑞牛，讓陳先生讚不絕口。「吃起來沒負擔啊！有時候備賽前我真的很想吃火鍋，這個就很適合！」。不只是美國極佳菲瑞牛的鮮甜口感，樂釜也以優質湯底聞明，各個都是匠心熬製精心比例，堅持用新鮮蔬果熬製，堪稱「可以喝的火鍋湯」，人氣王湯底本州牛奶鍋，香郁濃醇奶香風味結合肉品與蔬菜、火鍋料，香甜滑順的口感堪稱一絕，住在五股的常客Dennis：「一般來說男生很少會點牛奶鍋，但樂釜的牛奶鍋真的很不一樣，我幾乎每個禮拜都從五股過一條成蘆橋來吃」；若愛吃辣，則絕對不能錯過樂釜超讚「川蜀麻辣鍋」，頂級大紅袍、青花椒加上祖傳豆瓣醬，是愛好麻辣鍋饕客的最愛，不僅吃得香，還能吃得多且不膩。其它如胡椒豚味鍋、南洋叻沙鍋等，都是相當受歡迎的湯底。「樂釜極上鍋物」主打平價高品質，除了健康與美味結合以外，價格實惠也是一大賣點，多樣化個人或套餐選擇，皆能升級加購滿足愛海鮮、愛肉品等各種夢幻搭配，單人平日的商業午餐僅需加價49元即可肉量加倍，貼心的商業午餐不打烊至下午4點，滿足非用餐時段的需求。樂釜秉持愛與溫度的初衷，每年都會公休幾日帶著員工旅遊充電去，希望在樂釜的夥伴，除了有好的待遇，亦能習得工作技能即擁有美好回憶，然而許多樂釜迷都哀嚎著公休那麼多天都吃不到想念的好味道，相信除了優質的食材外，樂釜滿滿愛與溫度的服務也點滴傳遞在每一個顧客的心裡，不論是一人來店用餐，或者家庭週末小聚、朋友下班吃飯，「樂釜極上鍋物」都能為您和您的家人朋友「充充電」，度過美味快樂的時光！