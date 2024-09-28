改善腰痠背痛有妙招！快找「委中穴」鬆一下　醫曝特效拍打手法

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▲張簡媜鶧示意委中穴的位置與拍打手法。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

現代人生活經常久坐或久站，容易出現腰痠背痛，雖造成許多民眾困擾，有時想要就醫卻又覺得小題大作，對此花蓮慈濟醫院中醫部主治醫師張簡媜鶧說，這時可嘗試利用中醫十總穴的「委中穴」進行調理。張簡媜鶧表示，委中穴的「委」有委頓、委屈的意思，意思是突然擊打此穴，會使人下肢委頓立即跪倒；「中」則是指此穴位於膝蓋後方、膝膕窩正中；在十總穴關於委中穴的敘述，提到「腰背委中求」，代表委中穴為改善腰酸背痛的特效穴。對於委中穴的作用，張簡媜鶧說，依照人體經絡運行原理，委中穴落在人體足太陽膀胱經上，而足太陽膀胱經會走到人體分布於背部、腰部的穴位，所以中醫師常會用委中穴進行腰背疼痛治療，也會用此穴改善深層的氣血瘀滯，甚至是放血治療。若想用委中穴調養身體，張簡媜鶧指出，根據《黃帝內經》，此穴養生功法可採「拍打八虛」，八虛是指人體八處虛弱部位，也是五臟邪氣藏匿處，分別是人體兩側的肘、腋、髀（腹股溝）及膕（委中）等，而心肺如有邪氣，常在手肘內側有瘀阻；肝的邪氣則對應於兩腋；脾的邪氣會藏在腹股溝；腎有邪氣則會反應在委中穴。張簡媜鶧提醒，拍打八虛時要用「虛掌」手法，4根手指併攏微彎，好像掌心中有淺淺的碗，而力度上只需輕輕拍打，有時拍一拍便會產生類似刮痧的小紅點，但不是每次都會出現；拍打後，則建議再喝點溫水促進血液流通。針對拍打八虛，張簡媜鶧說，可從上往下輕拍，而且早上拍打的效果較好，這樣還可藉著一天的生活及飲水，加強排除掉體內的代謝廢物，但注意飯前、飯後一小時不宜拍打，且刺激穴道若反而出現不適，儘速至合格醫療院所尋求中醫師協助。