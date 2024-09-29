神奇！平常會躲起來的「阿是穴」　中醫曝按壓妙用

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▲阿是穴沒有固定位置，只要在痛處局部進行按壓，如有酸、麻、脹、痛等感覺，或疼痛獲得舒緩，該處便是阿是穴。（示意圖／取自 Pixabay ）

中醫認為人體全身上下有多達365處正穴，民眾不免疑問，若用於調養身體，哪個最神奇？中醫師表示，應是十總穴中的「阿是穴」，其無固定穴位，只要在痛處局部做按壓，然後能感到舒緩，該處即為阿是穴，且因對於疼痛的舒緩效果顯著，還被中醫典籍稱為「不可或缺」。花蓮慈濟醫院中醫部主治黃俐瑜說，十總穴是中醫養生、保健常用的10個穴位，並有專門敘述十總穴的歌訣，「頭項尋『列缺』，面口『合谷』收，『內關』心胸胃，肚腹『三里』留，脅肋尋『支溝』，腰背『委中』求，筋會『陽陵泉』，婦科『三陰交』，安胎『公孫』求，『阿是』不可缺」。黃俐瑜表示，阿是穴雖是日常養生不可或缺的重要穴位，而其神奇之處在於此穴沒有固定位置，也不依循經脈而行，民眾若要找尋此穴，只要在痛處局部進行按壓，如有酸、麻、脹、痛等感覺，或疼痛獲得舒緩，該處便是阿是穴。阿是穴通常是由於氣血閉塞不通所產生，醫師往往會在此處給予針刺或艾灸，有時也會用按摩手法緩解不適。黃俐瑜指出，由於阿是穴取穴簡單，不須遵照傳統經絡理論且效果迅速，尤其運用在止痛層面，所以其使用在臨床相當普遍，除可治療皮、脈、肉、筋、骨的病症，也能運用於五臟六腑的治療。不過黃俐瑜強調，針灸需要高度醫療專業，民眾不要自行嘗試，但平常能利用按壓阿是穴的方式，或使用吹風機吹到皮膚感覺微微發熱即可。黃俐瑜表示，中醫運用經絡及穴道來調理身體，在現代已獲科學證實，但若刺激某個穴道使身體有不適反應，務必儘速就醫，日常也可改用其他方式保養。