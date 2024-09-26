張韶涵發文喊：聽說我們不是朋友了！曬與青峰母子合照粉碎謠言

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▲張韶涵曬出與青峰母子的合照，證明好交情。（圖／IG angela_zhangshaohan）

會演戲又會唱歌的台灣女星張韶涵，近年來都在大陸演藝圈發展，社群上更新的動態也大多都在中國，沒想到她今（26）日，卻突然更新一篇貼文，寫下：「聽說我們不是朋友了，誰說的？」並曬出與好友青峰的合照發聲。照片中，可以看到張韶涵穿著粉紅色上衣，配上綠色半框眼鏡，將頭髮扎起，還擔任掌鏡人，一旁則是戴著鴨舌帽與口罩的青峰，雙手還對著鏡頭比出YA的手勢，中間穿著綠色上衣的則是青峰的母親。而張韶涵除了在IG上傳她和青峰母子的合照外，更直呼和青峰是好朋友：「Beeeessssst～friend 聽說我們不是朋友了，誰說的？蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會，南京站加油喔！」同時祝福對方在南京的巡演能順利舉行。事實上，青峰與張韶涵交情非常深厚，兩人相識於2007年，當時青峰到張韶涵的演唱會上與女方合唱〈藍眼睛〉，當時彼此都還有些客氣，沒想到緣分將兩人緊緊繫在一起，兩人成為一生的好友：「感謝一些經歷，讓我們知道人真實的面貌，也感謝時光的淘選，把『壞』的篩掉，我們還留在彼此身邊。」可見好交情堅不可摧。