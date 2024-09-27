特企／恐怖IP《咒》Steam新品節推Demo版還原場景　勇闖陳家村

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由大宇資訊製作，改編自譽為台灣史上最恐怖電影之同名恐怖遊戲《咒》，今釋出《咒》官方主視覺並宣布預計於10月15日參加Steam新品節，屆時將同步釋出「《咒》Demo版」，以供期待已久的玩家們搶先體驗。暨去年於G EIGHT展中曝光遊戲試玩後，收到大批的玩家喜愛及反饋，開發團隊經過長達數月的打磨，吸取各方粉絲的意見，終於將在10月Steam新品節推出「《咒》Demo版」。電影《咒》作為近年台灣史上最恐怖電影代表作，於2022年上映後便創下破億票房的佳績，官方表示，為銜接電影中詭譎的氛圍，遊戲《咒》不僅還原電影真實場景及世界觀，更將帶來由電影延伸的全新故事軸線，讓各位玩家可以在遊戲中親身感受電影中的「陳家村」的恐怖氛圍。《咒》為一款沉浸式第一人稱視角恐怖驚悚遊戲，遊戲內容是自電影「陳家村」背景延伸出的獨立故事線。一名母親為尋找失蹤的愛女，誤闖入信奉著神祕宗教的偏遠山村，隨著這名母親的闖入，打破了長久以來瀰漫於村落的詭譎氛圍，玩家將深入探索被大黑佛母「祝福」的神祕村落，究竟……不信邪觸犯佛母禁忌的下場，將會引發什麼樣的後果?開發團隊說明，本作不同於《女鬼橋 系列》，將帶給玩家對於恐懼的全新體驗，玩家在遊戲中不只能體驗到詛咒、邪教的恐怖氛圍，同時也將感受到人心的善惡，歡迎各位有興趣的玩家上STEAM連結，將《咒》加入願望清單！也別忘了追蹤《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》的官方社群平台，官方將陸續釋出更多遊戲最新消息，搶先信教，掌握第一手資訊!相關連結：