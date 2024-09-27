特企＼以萬坪森林為建築策展　金城特區樹海席「寶佳淳青」掀買氣

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在都會市中心坐擁自然綠意，是國際富人一致認證的宜居思潮，高樓掩映的天空裡，只有幸運少數人，能飽覽樹海景觀。列席土城暫緩重劃區萬坪森林保護區旁，「寶佳淳青」同時鄰近斬龍山文化公園、清和、青山、大清水運動公園，附近還有環景森林極景朱財華山、青龍嶺森林步道作為生活的延伸，這是土城金城特區從未收藏過的視角，相較動輒百坪的傳統豪邸，「寶佳淳青」的高樓窗景更美更精緻，用萬坪森林保護區慢活資產，換得無價視野與春風得意，呼應全球綠色趨勢，用綠定義家的藝術住的美學，打造與森態共融的植感好宅。全案醞釀期間隨即引起熱烈討論，吸引不少購屋客討論與關注，在搭配優惠付款及精品建材設備下，「寶佳淳青」吸引不少首購及換屋客層進場購屋。買舊不如換新，舊市區換新重劃區，老公寓換住抗震宅，守護資產愛護家人雙贏兼得，「寶佳淳青」沒有巷弄狹隘、老舊街廓壓迫的窘居，取而代之的是萬坪森林的格局與氣度，同時享有重劃建設增值的未來。標準層規劃有四併、五併及七併，其中單層四併戶數單純更顯珍貴，24-37坪採2-3房規劃，適合現代小家庭宜居趨勢，B2戶及B3戶面開闊濃綠的視野，舒適寬敞的生活。全案工程零付款，而且只要訂簽10%即可成家換屋，相較購置當地單價價差不大的中古屋CP值更高，在建材配備上更升級搭配日本進口PANASONIC廚具、洗烘碗機，以及TOTO精品衛浴和全自動免治馬桶，轉化成留給即將與主人相見歡的貴賓席次。在休閒公設規劃上，「寶佳淳青」更以星級飯店演繹不用出國的渡假美學，挑高迎賓大廳打造城市中獨有的深刻秘境，交誼廳、健身房、媽媽教室、兒童遊戲室、閱覽圖書室、家教室、韻律房…等豐富主人休閒日常，同時也是家的延伸，提供賓客星級飯店的尊榮款待。在規畫及營造上，「寶佳淳青」不僅訴求15年結構保固，1年設備保固，防水保固3年，售後服務的安心承諾，打造一站式住宅服務外，並邀請豪宅知名建築師蔡智勸操刀設計，同時導入唯一榮獲國家發明創作金獎由結構教父戴雲發創新的Alfa Safe耐震工法，以外方內圓、雙核心連續箍筋增強柱體承載力並強化柱核心的圍束力，提升鋼筋結構安全施工品質，並經國家地震工程研究中心實體試驗證實，其抗震韌性較傳統柱皆有大幅度提升，讓居住者住得更安全更安心。寶佳淳青投資建設 | 寶佳建設股份有限公司企劃銷售 | 翊鼎國際-寶鼎廣告預約賞屋專線：(02) 2273-0728