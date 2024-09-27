全幼產：教保員兼任行政業務兩頭燒　3點呼籲回歸教學工作

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明（28）日就是教師節，不只國教行動聯盟，全國幼教產業工會今（27）日也說，時下人力缺乏的公立幼兒園，具有教職身分的教保人員經常為了兼任行政業務蠟燭兩頭燒，遇到臨時狀況必須放下幼小的孩子，因此提出園主任職務專職化、行政業務專職化、專責業務回歸到專責單位，讓教保人員回歸班級專注教學事務。全幼產表示，教師節將至，幼兒園裡兼任行政的教保人員卻都覺得，已被繁雜的行政業務淹沒身為老師的存在感與意義感，不知道到底是「老師」還是「行政專員」，在人力缺乏、一個蘿蔔一個坑的幼兒園現場，教保人員兼任行政業務，卻是想逃也逃不掉的煎熬情況。全幼產提到，幼兒園的行政編制大多分為「教務組、保育組、行政組、總務組」，看似簡單的組別名稱，其實內容包山包海，是從幼兒招生、幼兒學雜費補助、各項補助款計算、採購、教學活動規劃安排、配合衛生所辦理衛生保健檢查、疾病預防、學前特教相關事宜、各類系統填報、餐點等，全都壓在園內每名教保服務人員的身上，以致「孩子清醒的時候必須教學照護、孩子午休則是邊看顧孩子午休邊處理行政事務與班務」，等到幼生放學後要繼續留在園內加班，若有工程進行，更是忙到昏天暗地。另一方面，全幼產表示，依據《幼兒園行政組織及員額編制標準》第七條第一項規定「主任：一人，由幼兒園教師或教保員兼任。但招收人數逾一百五十人者，專任」，但在台灣大部分的附設幼兒園都以5個班級以下為多，大部分的主任都是兼任，雖有增置一名教保員協助園主任，但是兼任時間不可大過本職，此外增置的一名教保員無法處理全園的園務行政。正因如此，全幼產指出，為了能讓園務運作順暢，需要依靠全園的教保人員共同合作與分擔行政工作，除了主任、一名組長可以領到少少的行政加給費用，身在附幼共同承擔的教保人員都是無給職兼任行政，無法像國小兼職行政教師，可以透過減課的方式處理行政。全幼產指出，現實幼教職場當中，教保人員常在班級事務與行政事務蠟燭兩頭燒，遇到臨時狀況必須放下幼小的孩子處理行政，面對如此高壓的環境，建議行政減量並且專職化。全幼產說明，「園主任職務專職化」是指不論園所的規模，並不因為幼生人數少，行政量就會跟著減少，反而園所人力資源更加不足，因此若是「園主任專職化，可以減輕園內的教保服務人員行政工作量」。針對「行政業務專職化」，全幼產表示，雖然增置教保員協助行政，但是部分園所要求增置的教保員要在老師下午補休入班支援，而在兼任主任開會期間，則該教保員必須入班教學，導致行政業務必須中斷，只能下班後去完成，因此若讓「行政回歸行政人員，則可避免影響雙方的權益與工作事務」。至於「專責業務回歸到專責單位」，全幼產說明，雖然幼兒園是以維護孩子健康、安全作為主要目的，但是不是通吃「各單位」交辦的事務，例如健康檢查、發展篩檢等，在於老師沒有受過「護理」專業化訓練，就連視力檢查都要老師幫忙孩子進行檢測，但在孩子各項健康檢查，應由衛生單位統包負責，而非由教保人員做初步檢測再讓孩子前往診所複測，事後還要教保人員追蹤情況，導致教保服務人員除了接洽牙齒塗氟診所單位，造成學校負擔，不僅浪費人力、時間、金錢，因此應讓「專責業務回歸專責單位，幼兒園回歸『協助通知』的角色」。全幼產呼籲，幼兒園已是「高工時、高風險、高情緒、高壓力」的行業類別，還請愛惜還願意留在「幼教界」持續付出的夥伴，要讓「行政減量專職化，專業各司其職」，使得教保人員回歸班級專注教學，也讓教保人員都能過上一個具有實質意義的教師節。