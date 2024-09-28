騎上路最重罰3600元！11/30「1交通新法」寬限期結束　車主注意了

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▲移工、學生、婆媽常騎乘的電動自行車走入歷史，未來改稱「微型電動二輪車」，且必須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路（圖／交通部路政及道安司）

▲微型電動二輪車不得不得載人、行駛速度不得超過25公里，且未滿14歲者不得騎乘。（圖／交通部路政及道安司）

▲微型電動二輪車與電動輔助自行車之差異。（圖／台東監理站）

台灣的「電動自行車」已經走入歷史，並全面改稱，且從，必須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路，若車主未依規定在期限內掛牌，則可依《道路交通管理處罰條例》第71-1條規定，面臨新台幣1,200至3,600元的罰鍰，並將車輛移置保管，提醒車主盡快辦理相關手續，避免挨罰。微型電動二輪車新法早已頒布，而為期2年的領牌寬限期也將在2024年11月29日到來，使用中的微型電車也必須全面掛牌、投保強制險。為避免屆時大批車主集中辦理，造成申請擁擠，監理站呼籲車主盡早完成申請。同時，若車輛未領用有效牌照、懸掛他車牌照或未懸掛牌照停車者，可處以新台幣1,200~3,600元罰款，若騎乘未掛牌電動二輪上路，也會直接將車輛當場移置保管，如果是未經審驗合格的車輛，還會被直接沒收。此外，微型電動二輪車的上路規定還有幾項特殊的事項，包含，且「微型電動二輪車」，外型就像機車的外型沒有腳可以踩踏的踏板，只能透過電驅動車子前進，今年11月30日之後需領牌才可上路；電動輔助自行車則是以人力為主、電力為輔，外型較接近腳踏車，還有腳踏板，也不需要領牌。若要辦理微型電動二輪車，車主記得準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（若遺失，可由原車主以切結方式辦理），以及有效期30天以上的強制汽車責任保險證等文件。完成這些步驟後，車輛需通過實車查核，確認車架號碼、來歷憑證與車輛型式、速度等安全標準相符，才能核發車牌。