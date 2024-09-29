不斷更新／山陀兒颱風發海上警報！路徑可能登陸　最新降雨趨勢曝

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）即將侵襲台灣，中央氣象署今（29）日上午發布「海上警報」，山陀兒持續增強，預估在今日深夜至明（30）日清晨，「陸上警報」也會發布，目前路徑雖然仍有些不確定性，也有登陸可能，但無論如何，週二、週三（10/1、10/2）颱風影響最劇烈，「北台灣、東半部、南部山區」會是降雨熱區。
根據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午8時，中心在鵝鑾鼻東南方約510公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每30公尺，相當於11級風；瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。
🟡凱米颱風風雨影響
今天桃園以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北、東半部有局部大雨，晚上東南部、恆春半島也有較大雨勢，明（30）日風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，桃園以北、南部及西半部山區有局部短暫陣雨。
週二、週三颱風的風雨影響最顯著，北部、東半部、恆春半島、中部山區有「局部大雨或豪雨」發生，尤其東半部、北部山區有「局部豪雨等級以上」降雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨。
🟡凱米颱風最新動態
📍2024／09／28 08:30
氣象署發布「海上颱風警報」
氣象署簡任技正伍婉華指出，氣象署正式針對山陀兒颱風發布「海上颱風警報」，輕度颱風山陀兒過去3小時強度快速增強，預估今天下半天將轉為中颱，轉彎沿著台灣東海岸北上期間，速度會加快，陸上警報則最快今天深夜會發布。
📍2024／09／28 07:00
氣象署發布「大雨特報」
氣象署提醒，東北風及山陀兒颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、大臺北、東半部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
⚠️大雨：基隆北海岸、臺北市山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
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📍山陀兒颱風陸警最快深夜跟上！週二有機會放颱風假（點此連結）
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🟡凱米颱風風雨影響
今天桃園以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北、東半部有局部大雨，晚上東南部、恆春半島也有較大雨勢，明（30）日風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區要留意豪雨，桃園以北、南部及西半部山區有局部短暫陣雨。
週二、週三颱風的風雨影響最顯著，北部、東半部、恆春半島、中部山區有「局部大雨或豪雨」發生，尤其東半部、北部山區有「局部豪雨等級以上」降雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨。
🟡凱米颱風最新動態
📍2024／09／28 08:30
氣象署發布「海上颱風警報」
氣象署簡任技正伍婉華指出，氣象署正式針對山陀兒颱風發布「海上颱風警報」，輕度颱風山陀兒過去3小時強度快速增強，預估今天下半天將轉為中颱，轉彎沿著台灣東海岸北上期間，速度會加快，陸上警報則最快今天深夜會發布。
📍2024／09／28 07:00
氣象署發布「大雨特報」
氣象署提醒，東北風及山陀兒颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、大臺北、東半部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
⚠️大雨：基隆北海岸、臺北市山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
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