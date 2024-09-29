96聯賽／旅外車手李廷威逆襲！一口氣搶下冠軍橘衫、登山王紅點衫

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▲李廷威搶下總冠軍橘衫。（圖／資料照，96聯賽提供）

冠軍Fulcrum橘衫：高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)李廷威

登山王Mercedes-Benz紅點衫：高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)李廷威

新人王OCTO白衫：FTL Cycling Team葉軒佑

衝刺王 GUSTO 藍衫 前勁大甲高中張誌盛

第一名Team Fulcome阜冠國際車隊 黃亭茵 25m 34.63s

第二名TRIGON FACTORY RACING 程詩軒 25m 40.39s

第三名前勁大甲高中黃文欣 26m 22.09s

第一名前勁大甲高中許仕儒33m 13.68s

第二名前勁大甲高中張誌盛33m 14.16s

第三名Team Fulcome阜冠國際車隊房宏傑33m 14.20s

「96自由車聯賽彰化站」今(29)日於彰化成美文化園展開，本站精英組冠軍由前勁大甲高中的許仕儒以33分13秒68拿下，不過大家聚焦的卻是在李廷威、葉軒佑的「橘衫」之爭，今天兩人名次僅差一名，但李廷威以不到1秒的差距領先，拿下38分積分，追平葉軒佑的234分總積分，暫時把橘衫穿走。李廷威透露自己狀況不錯，「我去年就是這兩個衣服都拿到，所以我今天的目標很簡單，只需要跟葉軒佑競爭，其他事情跟我沒關係，但在過程當中，我還是以單站為目標，不是只想要贏他而已，我還是盡我所能爭取勝利。」談到葉軒佑這位競爭對手，李廷威強調，「我很期待後面的學弟能夠戰勝我，我很認可他的實力，我覺得我們兩個是因為這件事情盡全力去爭取，我不會覺得他不應該贏我，不過我下一站還是以單站為目標，會騎得像個男人！」歷經旅外經驗，李廷威指出自己包含知識、態度以及觀念都學到很多，也希望能把旅外學到的經驗帶回來實踐。另外在6月自主訓練時意外摔車的旅日車手馮俊凱，雖積極復健，僅花三個月時間就已經恢復8成，並希望透過本次比賽以賽代訓，備戰下個月的全國錦標賽，不過他今天雖一度單飛，但體能上仍未達最佳狀態，加上單兵作戰，最終騎出33分15秒72成績，排在菁英組第10名。