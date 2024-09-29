96聯賽／旅外車手李廷威逆襲！一口氣搶下冠軍橘衫、登山王紅點衫

「96自由車聯賽彰化站」今(29)日於彰化成美文化園展開，效力高士特歐洲職業車隊的旅外好手李廷威今天騎出33分14秒86成績，位居精英組第6名，收穫38分積分，使他的累積積分以234分追上先前領先的葉軒佑，披上橘衫榮譽，另外他已經確定拿下登山王紅點衫，距離雙冠衛冕僅差一站，他直言衛冕是他的最重要目標。
本站精英組冠軍由前勁大甲高中的許仕儒以33分13秒68拿下，不過大家聚焦的卻是在李廷威、葉軒佑的「橘衫」之爭，今天兩人名次僅差一名，但李廷威以不到1秒的差距領先，拿下38分積分，追平葉軒佑的234分總積分，暫時把橘衫穿走。
李廷威透露自己狀況不錯，「我去年就是這兩個衣服都拿到，所以我今天的目標很簡單，只需要跟葉軒佑競爭，其他事情跟我沒關係，但在過程當中，我還是以單站為目標，不是只想要贏他而已，我還是盡我所能爭取勝利。」
李廷威逆轉奪冠軍橘衫
談到葉軒佑這位競爭對手，李廷威強調，「我很期待後面的學弟能夠戰勝我，我很認可他的實力，我覺得我們兩個是因為這件事情盡全力去爭取，我不會覺得他不應該贏我，不過我下一站還是以單站為目標，會騎得像個男人！」歷經旅外經驗，李廷威指出自己包含知識、態度以及觀念都學到很多，也希望能把旅外學到的經驗帶回來實踐。
另外在6月自主訓練時意外摔車的旅日車手馮俊凱，雖積極復健，僅花三個月時間就已經恢復8成，並希望透過本次比賽以賽代訓，備戰下個月的全國錦標賽，不過他今天雖一度單飛，但體能上仍未達最佳狀態，加上單兵作戰，最終騎出33分15秒72成績，排在菁英組第10名。
成績列表：
女子組單站
男子組單站
我是廣告 請繼續往下閱讀
李廷威透露自己狀況不錯，「我去年就是這兩個衣服都拿到，所以我今天的目標很簡單，只需要跟葉軒佑競爭，其他事情跟我沒關係，但在過程當中，我還是以單站為目標，不是只想要贏他而已，我還是盡我所能爭取勝利。」
李廷威逆轉奪冠軍橘衫
談到葉軒佑這位競爭對手，李廷威強調，「我很期待後面的學弟能夠戰勝我，我很認可他的實力，我覺得我們兩個是因為這件事情盡全力去爭取，我不會覺得他不應該贏我，不過我下一站還是以單站為目標，會騎得像個男人！」歷經旅外經驗，李廷威指出自己包含知識、態度以及觀念都學到很多，也希望能把旅外學到的經驗帶回來實踐。
另外在6月自主訓練時意外摔車的旅日車手馮俊凱，雖積極復健，僅花三個月時間就已經恢復8成，並希望透過本次比賽以賽代訓，備戰下個月的全國錦標賽，不過他今天雖一度單飛，但體能上仍未達最佳狀態，加上單兵作戰，最終騎出33分15秒72成績，排在菁英組第10名。
成績列表：
- 冠軍Fulcrum橘衫：高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)李廷威
- 登山王Mercedes-Benz紅點衫：高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)李廷威
- 新人王OCTO白衫：FTL Cycling Team葉軒佑
- 衝刺王 GUSTO 藍衫 前勁大甲高中張誌盛
女子組單站
- 第一名Team Fulcome阜冠國際車隊 黃亭茵 25m 34.63s
- 第二名TRIGON FACTORY RACING 程詩軒 25m 40.39s
- 第三名前勁大甲高中黃文欣 26m 22.09s
男子組單站
- 第一名前勁大甲高中許仕儒33m 13.68s
- 第二名前勁大甲高中張誌盛33m 14.16s
- 第三名Team Fulcome阜冠國際車隊房宏傑33m 14.20s