香港男神突患急性中耳炎！「聽力剩一半」病況曝光　被迫退出節目

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▲古巨基發現感染急性中耳炎後，沒有遵從醫囑，仍前往上海彩排。（圖／資料照）

▲古巨基為了不留下後遺症，只能被迫選擇退出節目錄影。（圖／古巨基微博）

香港男神古巨基日前才參加在北京舉辦的微博音樂盛典，沒想到今（29）日突然透露，26日晚上洗澡後，突然覺得右耳很刺痛且聽覺模糊，到了隔天也沒有好轉，於是緊急就醫治療。醫生診斷出他罹患急性中耳炎，且他的右耳當時就只剩一半的聽力，建議他用藥並好好休息，不過因為他還有工作，所以沒有聽從醫囑還是飛往上海彩排演唱。結果他狀況變得更糟糕，為了避免留下後遺症，他不得不退出節目《我們的歌》的錄影。古巨基在微博發文表示，26日晚間洗澡後不久，突然覺得右耳刺痛且聽覺模糊，但由於當時已是半夜，所以想說等第2天再看看狀況。沒想到到了隔天狀況仍沒有好轉，於是他立即就醫，醫師檢查後發現他右耳膜及周圍發炎紅腫，診斷為是病毒感染所致的急性中耳炎。醫師表示，當時他右耳的聽力下降了一半，除了要定時用藥之外，還必須休息，否則對耳朵會有風險。不過因為古巨基當晚還需要到上海準備彩排和演出，所以沒有聽從醫囑就直奔攝影棚進行彩排，結果雙耳戴耳機彩排約一個小時後，他回到飯店覺得右耳疼痛且耳鳴，聽力比之前還要弱，且因為聽力不平衡導致暈眩，當下他擔心沒辦法正常演出，還可能留下後遺症，因此最後不得不向節目《我們的歌》提出退出錄影的請求。古巨基也為造成不便而向《我們的歌》節目組致歉，同時向與他合作的2位歌手黃霄雲、王赫野表達歉意，「沒辦法與兩位帶來準備好的舞台，待我痊癒後，我們一定要約好再續合作的緣份。最後，向各位期待這次《我們的歌》的樂迷們致歉，期待我儘快康復，能再次為大家帶來我的音樂和舞台。」許多歌迷看了相當擔心，紛紛鼓勵古巨基照顧好身體，「雖然天天喊著讓你出來上班，但是你身體永遠是第一位的，見面的機會還會有很多很多，所以不要著急，先遵醫囑治療，爭取快點好起來」、「身體最重要！好好休息，早日康復啊」、「你乖乖遵醫囑，好好休息好嗎」、「偶像你要好好休息，平時要多留意身體狀況。」