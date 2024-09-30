發揮金融影響力！王道銀行創造多贏　2024再獲天下永續公民獎肯定

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▲王道銀行榮獲2024年「天下永續公民獎」中堅企業第五名，由王道銀行李芳遠總經理代表領獎。（圖／王道銀行提供）

近年來環境、社會及公司治理（ESG）永續發展成主流顯學，王道銀行多年來更積極運用金融本業力量，除持續打造公開透明的治理制度，攜手消費者關注社會和環境議題， 首創「影響力專案」，創新金融產品，提升消費者減碳意識，更積極耕耘綠色金融，將永續思維納入金融業務中，率先推動內部碳定價制度等，充分展現對經濟、社會及環境正向影響力，也再獲得2024年「天下永續公民獎」中堅企業組第5名的肯定，更寫下近7年內5度參賽皆獲前10名獎項佳績。王道銀行駱怡君董事長表示，王道銀行多年來積極運用金融本業力量，追求兼顧環境、社會與治理的永續發展目標。很榮幸獲天下永續公民獎肯定，未來將繼續以身為地球的永續公民為己任，並以利他圓己的王道精神，發揮銀行金融中介者的角色與專業職能，創造與利害關係人的多贏。「天下永續公民獎」原名為「天下企業公民獎」，為天下雜誌自2007年以來每年舉辦之獎項，是台灣極具代表性的企業永續獎項之一，其參考國際指標與評量方法，並由各領域專家組成專業評審團，從企業的公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面進行評比，評選出表現最優異的130家企業與非營利事業，包括60家年營收100億以上的大型企業、20家年營收100億以下的中堅企業、25家年營收50億以下的小巨人企業、20家外商企業及5家非營利事業單位。依營收規模位列中堅企業組，王道銀行在睽違2年再度參賽後，今年獲得第5名佳績。當然，王道銀行在公司治理的努力也有目共睹，除在證交所2023年公司治理評鑑名列上市公司前5%，亦獲中華公司治理協會頒發「CG6014（2023）公司治理制度評量」特優認證。在員工照顧方面，王道銀行致力打造幸福企業，自2018年起每年皆入選「臺灣證券交易所銳聯台灣高薪酬100指數」成分股，亦積極落實性別平等，不僅全體員工男女比例各半，高階主管職男女比例各半，更進一步推動「性別薪酬平等計畫」，以同值同酬之原則，定期檢視並具體實踐薪酬平等，更自2023年啟動高階人才接班培育暨管理階層發展計畫，以增進主管領導能力，並建立永續經營之人才所需。王道銀行也持續結合金融本業，攜手消費者關注社會和環境議題。2020年推出台灣金融業首創的「影響力專案」，將「影響力存款」專款專用於提供小額優惠貸款給經濟弱勢族群，包括全台低收入戶、中低收入戶、持有特殊境遇家庭證明或扶養持政府核發之身心障礙證明者，今年更納入原住民、新住民與身障族群且所得符合條件者，期能結合大眾以存款的力量幫助社會上更多有需要的族群。王道銀行更不斷推出創新金融產品，促進消費者提升減碳意識，2022年推出「消費碳排放明細功能」，讓消費者透過王道銀行App即可查詢每筆刷卡消費所產生的碳排放量，同時亦推出「低碳生活卡」，是首家結合平均每元碳排放量和現金回饋比例的金融業者，讓對地球越好的消費者可獲得的回饋越高；今年更進一步推出「交通減碳明細功能」及全台首張以交通減碳量決定交通優惠回饋的「交通減碳卡」，攜手消費者透過交通減碳行動為永續地球加分。為實踐與環境共生，王道銀行更積極耕耘綠色金融，且將永續思維納入金融業務中，率先推動內部碳定價制度，在內部管理帳中導入碳費計算，除計算各部門用電量產生的碳費外，並將投融資組合的碳排放量納入內部計價中，以引導業務單位逐步減少對於高碳排產業的投資及融資；同時，鼓勵業務單位多承作友善環境的產業客戶，並積極透過與投融資對象溝通議合，帶動客戶和投資對象投入減碳。