苗栗三義旅遊必訪 三丘景觀餐廳全攬鐵道美景

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▲走進3 Hills Café 三丘景觀餐廳，寬敞視野是獨特魅力，從餐廳望出，可以欣賞到完整的鐵道美景。（圖／業者提供）

▲三丘景觀餐廳輕食、主餐、甜點、飲料種類多樣，可滿足所有人的味蕾。（圖／業者提供）

來到苗栗三義旅遊，除了知名景點勝興車站外，位於鐵道旁的3 Hills Café 三丘景觀餐廳絕不能錯過。這家景觀餐廳廣植熱帶雨林綠植，鬱鬱葱葱，搭配木造建築風格，讓人彷彿走進大自然懷抱。在這裡享用美味下午茶，還能在綠意擁抱下沉浸於芬多精的輕拂，是苗栗旅遊必訪餐廳的口袋名單。走進3 Hills Café 三丘景觀餐廳，寬敞視野是獨特魅力，從餐廳望出，可以欣賞到完整的鐵道美景，也是三丘景觀餐廳吸客大亮點。旅客們在逛完勝興老街後，可以帶著愜意心情，在這裡與親朋好友共度悠閒時光，同時享用美味餐點，一覽美好鐵道風景。無論是放鬆心情，還是欣賞苗栗三義美景，這裡都讓人流連忘返，也是許多網紅、網美推薦的苗栗熱門景點。在全台灣，能看得到完整鐵道風景的景觀餐廳屈指可數，三丘景觀餐廳已成為遊客來到苗栗三義旅遊時必訪餐廳。不僅景觀優美，餐點美味也博得好口碑，輕食、主餐、甜點、飲料種類多樣，可滿足所有人的味蕾。店內的義大利麵是最受歡迎的餐點之一，口味濃郁且餐點精緻，視覺上一併飽受滿足。而排餐也是客人的心頭好，絕對是喜愛吃肉者的最佳選項。若喜歡輕食，蜂蜜烤麵包是第一推薦，香脆的外層和蜂蜜滋味完美融合，吃過之後絕對會對《3 Hills Café 三丘景觀餐廳》念念不忘。甜點方面主打經典法式可頌，是網美必拍的點心，外層酥脆內層柔軟，愈嚼愈香，招牌可頌搭配豐盈的慕斯，甜而不膩，每一口都是滿滿的幸福感。無論是正餐享用，或是想擁有美好的下午茶時光，《3 Hills Café 三丘景觀餐廳》勢必是苗栗三義最吸睛的網美打卡景點。在《3 Hills Café 三丘景觀餐廳》，可以放下日常生活的繁瑣，讓心靈得到真正的休息，聆聽自然的聲音，感受微風輕拂，享受難得的寧靜。這一間苗栗三義森林景觀餐廳，雖然不一定能改變外部世界的喧囂，但卻能讓我們在勞碌生活中，找到一份內心的平靜與滿足，是前往苗栗旅遊的旅客們不可錯過的景觀餐廳。