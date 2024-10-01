不斷更新／山陀兒挑戰強颱！今路徑甩尾「直奔台灣」　明登陸高屏

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）預估今（1）日會持續移動到台灣西南部海面，隨後路徑花費1天的時間「往北轉向、往台灣前進」，明（2）日登陸「高雄至屏東一帶」，週四（10/3）從東半部出海；中央氣象署提醒，這段期間颱風速度都相當慢，現在開始至週四上半天風雨最劇烈；《NOWnews》也透過本文不斷更新山陀兒颱風動態，提醒民眾做好防颱準備。
據氣象署資料，山陀兒颱風昨日晚間11時，中心在鵝鑾鼻南南西方約170公里海面上，以每小時7公里速度的速度，向西北西轉北前進，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。
🟡山陀兒颱風風雨影響
氣象署技正林秉煜說明，今天白天，颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多，明（2）日颱風將登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大。
颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨，大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／10／01 01:30
迎接山陀兒颱風劇烈風雨！8縣市「豪雨特報」
氣象署提醒，山陀兒颱風的風雨越來越明顯，今天上午，台東山區有「局部豪雨或大豪雨」發生的機率，宜蘭、花蓮、台東、恆春半島、高雄山區、屏東山區有「局部大雨或豪雨」發生的機率，基隆北海岸、高雄、屏東、大台北山區有「局部大雨」發生的機率。
⚠️大豪雨：臺東縣山區
⚠️豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
⚠️大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、高雄市、屏東縣
📍2024／09／30 23:30
山陀兒颱風挑戰強颱 台南列陸上警報範圍
氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風持續有增強的趨勢，不排除登陸前轉為強颱，路徑慢慢往台灣西南側海域移動，「陸上警報範圍」除了原先的高雄、台東、屏東、恆春半島之外，台南市也列入。
📍2024／09／30 20:30
山陀兒颱風強度再提升 有機會轉強颱
山陀兒颱風在過去3小時強度略為增強，近中心風速達每秒48公尺，已經是中度颱風上限，不排除登陸前變「強烈颱風」（近中心風速每秒51公尺），山陀兒颱風移動速度還是相當緩慢，預估明天下半天北轉，週三登陸高屏一帶。
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📍山陀兒是「歷史級的颱風」！台風雨時程一覽（點此連結）
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🟡山陀兒颱風風雨影響
氣象署技正林秉煜說明，今天白天，颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多，明（2）日颱風將登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大。
颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨，大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。
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📍2024／10／01 01:30
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⚠️大豪雨：臺東縣山區
⚠️豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
⚠️大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、高雄市、屏東縣
📍2024／09／30 23:30
山陀兒颱風挑戰強颱 台南列陸上警報範圍
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📍2024／09／30 20:30
山陀兒颱風強度再提升 有機會轉強颱
山陀兒颱風在過去3小時強度略為增強，近中心風速達每秒48公尺，已經是中度颱風上限，不排除登陸前變「強烈颱風」（近中心風速每秒51公尺），山陀兒颱風移動速度還是相當緩慢，預估明天下半天北轉，週三登陸高屏一帶。
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