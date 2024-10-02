山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）昨（1）日整天速度都很慢，中午過後才有較明顯「往北走」的情況，中央氣象署預估，山陀兒颱風將在今（2）日傍晚過後，以「中颱上限」登陸「嘉義以南」的陸地，隨後往東北穿過台灣，明（3）日出海；南部今天越晚風雨越大，北台灣則是在下半天會有明顯雨勢；《NOWnews》也將持續透過本文不斷更新，帶大家一同了解山陀兒颱風最新動態。
據氣象署資料，山陀兒颱風今天晚間8時，中心位置高雄的南南西方約180公里的海面上，以每小時6轉10公里速度，向北北東轉東北移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。
🟡山陀兒颱風風雨影響
氣象署簡任技正伍婉華表示，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量。今天花東持續有豪雨，颱風登陸前後，南台灣「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區、大台北的雨勢也會逐漸明顯；明天颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／10／02 00:00
山陀兒颱風不容小覷 全台22縣市都停班停課
山陀兒颱風預估今天傍晚過後，以「中颱上限」登陸「嘉義以南」的陸地，據「人事行政總處停班停課資訊」，今天全台22縣市皆宣布停班停課，提醒民眾颱風影響期間，應件量減少外出，室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺的盆景等應妥善放置。
📍2024／10／01 23:30
山陀兒颱風持續減弱 陸警涵蓋12縣市
山陀兒颱風過去3小時，受到北方乾空氣移入影響，強度持續減弱，預估週二將成為中度颱風，傍晚過後以「中颱上限」的姿態登陸「嘉義以南」地區，目前陸上警報範圍包含台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖。
📍2024／10／01 20:30
山陀兒颱風預估登陸時間曝 西南部沿海慎防颱風暴潮
氣象署技正林秉煜強調，山陀兒颱風過去6小時移速還是很慢，目前已中度颱風上限，在明天傍晚後至後天清晨登陸機率最高，台灣西南部沿海慎防颱風暴潮及海水倒灌，明日「屏東、高雄、台南、嘉義」應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。
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📍山陀兒颱風恐刮「17級強陣風」！南台灣容易釀災（點此連結）
📍強颱山陀兒走太慢！登陸後「單挑護國神山」（點此連結）
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🟡山陀兒颱風風雨影響
氣象署簡任技正伍婉華表示，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量。今天花東持續有豪雨，颱風登陸前後，南台灣「強風豪雨」，隨著颱風越往北走，東北部山區、大台北的雨勢也會逐漸明顯；明天颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
🟡山陀兒颱風最新動態
📍2024／10／02 00:00
山陀兒颱風不容小覷 全台22縣市都停班停課
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📍2024／10／01 23:30
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📍2024／10／01 20:30
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氣象署技正林秉煜強調，山陀兒颱風過去6小時移速還是很慢，目前已中度颱風上限，在明天傍晚後至後天清晨登陸機率最高，台灣西南部沿海慎防颱風暴潮及海水倒灌，明日「屏東、高雄、台南、嘉義」應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。
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