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▲女星「鮪魚」徐瑋吟過去以「國光女神」出道，擁有亮麗外型和直率性格。（圖／徐瑋吟IG）

▲徐瑋吟不滿發文，強調自己不會再搭聯合航空。（圖／徐瑋吟IG）

▲徐瑋吟踏出舒適圈，到美國去完成夢想。（圖／徐瑋吟IG）

女星「鮪魚」徐瑋吟過去以「國光女神」出道，亮麗外型和直率性格，讓她成為各大談話性節目的常客，她也不時會在社群平台上分享生活。日前徐瑋吟忍不住發文控訴，自己在機場時要換位，和地勤溝通過程中對方竟然爆粗口，讓她氣得曝光該航空的名稱，強調自己絕對不會再買那間航空，「有夠沒禮貌！」徐瑋吟在IG限時動態抒發心情，直言自己搭機總是會遇到「幽默的事」，由於她這次到美國旅遊之前，還在柬埔寨錄影《愛玩客》，兩趟飛行之間只隔了一個晚上，因此來不及將護照換成新的就出發了，沒想到在當地機場卻發生護照掃不過的狀況，由於海關非常嚴肅，她又是獨自一人，只能盡量以微笑來表示友善。好不容易過了海關，徐瑋吟以為自己可以放鬆了，沒想到又出現新狀況，「我加價選的座位運氣很好，竟然是緊急出口旁。」由於牽涉到安全問題，徐瑋吟又是外國人，因此立刻決定將她換到其他位置，地勤在處理此事時竟然罵了一聲髒話，讓徐瑋吟感受非常差，忍不住表示：「能說沒什麼事，我自己買機票的話，絕對不會再買聯合航空。」徐瑋吟氣得直呼：「不管她（地勤）是在罵我還是在罵系統，都有夠沒禮貌。」事實上，徐瑋吟這趟去美國找親友，徹底好好放鬆，完成她從小到大的美國夢，「18歲時的目標就是希望30歲那年能來美國慢活一個月，放下所有顧忌，放下拼命三娘的性格，用這裡開啟新的生活狀態，很開心我來了，也很開心自己做到了。」