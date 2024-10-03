國際扶貧組織「樂施會」(Oxfam)今天(2日)發表一份報告指出，香港最富有家庭的收入已達到最貧窮家庭的80倍，這個數字在過去5年來翻了超過一倍，同時香港正努力應對人口老化問題。
香港經常高踞全球生活成本最高城市榜首，長年以來一直設法控制貧富差距。
在中國國家主席習近平下令香港解決民眾生計問題、促進社會經濟流動後，香港官員誓言要推行「精準扶貧」。
然而樂施會香港分會今天指出，香港貧窮長者人數持續增加，貧富差距在疫情後仍不斷擴大。
今年第一季，香港財富最低的10%家庭每月收入只有1,600港幣(約206美元)，而最富裕的10%家庭每月收入是這個數字的81.9倍。
樂施會引用香港政府的數據做成這份報告。相較之下，2019年香港最富裕10%家庭的月收入，是最窮10%家庭的34.3倍。
過去5年來，65歲或以上貧窮長者人數也出現「驚人」成長。在香港750萬人口中，目前有58萬人被列為貧窮長者，較2019年增加了42.9%。
樂施會補充表示，截至今年第一季為止，香港超過139萬人生活在貧困之中。
香港樂施會總裁曾迦慧在記者會上表示：「這項數據顯示，人口老化造成的貧富懸殊問題愈來愈嚴重。」
「香港的貧窮人口和貧窮率都在上升。我們認為這為社會敲響了警鐘。」
原始連結
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然而樂施會香港分會今天指出，香港貧窮長者人數持續增加，貧富差距在疫情後仍不斷擴大。
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樂施會引用香港政府的數據做成這份報告。相較之下，2019年香港最富裕10%家庭的月收入，是最窮10%家庭的34.3倍。
過去5年來，65歲或以上貧窮長者人數也出現「驚人」成長。在香港750萬人口中，目前有58萬人被列為貧窮長者，較2019年增加了42.9%。
樂施會補充表示，截至今年第一季為止，香港超過139萬人生活在貧困之中。
香港樂施會總裁曾迦慧在記者會上表示：「這項數據顯示，人口老化造成的貧富懸殊問題愈來愈嚴重。」
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