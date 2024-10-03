LOL《英雄聯盟》2024世界賽10月3日開啟「瑞士循環制」，16支來自各賽區的隊伍將爭取世界冠軍頭銜，台灣所處賽區有PSG將出賽，韓國T1的Faker也要爭取個人第5冠，歐洲的G2、中國BLG也都是奪冠熱門，本屆瑞士循環制將在德國柏林舉行。《NOWnews》也將持續透過本文，不斷更新戰況、賽程、晉級和淘汰隊伍等資訊。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制
「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽程、戰況（台灣時間）
🟡10/3
⚔️20:00-BLG vs. MDK
⚔️21:00-TES vs.T1
⚔️22:00-GEN vs. WBG
⚔️23:00-FNC vs. DK
🟡10/4
⚔️00:00-TL vs. LNG
⚔️01:00-HLE vs. PSG
⚔️02:00-FLY vs. GAM
⚔️03:00-G2 vs. PNG
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪各隊戰績
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：0勝0敗
📍GAM：0勝0敗
📍PNG：0勝0敗
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：0勝0敗
📍GEN：0勝0敗
📍DK：0勝0敗
📍T1：0勝0敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：0勝0敗
📍TES：0勝0敗
📍LNG：0勝0敗
📍WBG：0勝0敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：0勝0敗
📍FNC：0勝0敗
📍MDK：0勝0敗
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：0勝0敗
📍TL：0勝0敗
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
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「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。
瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級或淘汰的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽程、戰況（台灣時間）
🟡10/3
⚔️20:00-BLG vs. MDK
⚔️21:00-TES vs.T1
⚔️22:00-GEN vs. WBG
⚔️23:00-FNC vs. DK
🟡10/4
⚔️00:00-TL vs. LNG
⚔️01:00-HLE vs. PSG
⚔️02:00-FLY vs. GAM
⚔️03:00-G2 vs. PNG
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪各隊戰績
🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：0勝0敗
📍GAM：0勝0敗
📍PNG：0勝0敗
🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：0勝0敗
📍GEN：0勝0敗
📍DK：0勝0敗
📍T1：0勝0敗
🟡中國LPL隊伍
📍BLG：0勝0敗
📍TES：0勝0敗
📍LNG：0勝0敗
📍WBG：0勝0敗
🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：0勝0敗
📍FNC：0勝0敗
📍MDK：0勝0敗
🟡北美LCS隊伍
📍FLY：0勝0敗
📍TL：0勝0敗
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