LOL《英雄聯盟》2024世界賽10月3日開啟「瑞士循環制」，16支來自各賽區的隊伍將爭取世界冠軍頭銜，台灣所處賽區有PSG將出賽，韓國T1的Faker也要爭取個人第5冠，歐洲的G2、中國BLG也都是奪冠熱門，本屆瑞士循環制將在德國柏林舉行。《NOWnews》也將持續透過本文，不斷更新戰況、賽程、晉級和淘汰隊伍等資訊。

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2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽制

「瑞士制」在2023「LOL世界賽」被正式引進，去年對收視、比賽內容的效果有很大的正面回饋，因此今年延續使用。

瑞士制中，16支戰隊將被編制為 Pool 1至 Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪 Poo1 只能與 Pool 4對戰、Pool 2只能和 Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰積戰隊互打，先前交手過不再對戰」，並以抽籤決定對手；瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰「決定晉級或淘汰的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級。

▲2024《英雄聯盟》S14入圍賽，來自PCS賽區的PSG TALON今（29）日晚上背水一戰，面對北美（NA）賽區的強敵100 Thieves，他們頂住壓力，沒有讓台灣粉絲失望，最終以2：0橫掃晉級，也拿下這一屆賽事瑞士輪的門票。（圖／翻攝自LOL X）
▲2024《英雄聯盟》S14瑞士循環賽，來自PCS賽區的PSG TALON將代表台灣出賽，力拼8強機會。（圖／翻攝自LOL X）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪賽程、戰況（台灣時間）

🟡10/3

⚔️20:00-BLG vs. MDK
⚔️21:00-TES vs.T1
⚔️22:00-GEN vs. WBG
⚔️23:00-FNC vs. DK

🟡10/4

⚔️00:00-TL vs. LNG
⚔️01:00-HLE vs. PSG
⚔️02:00-FLY vs. GAM
⚔️03:00-G2 vs. PNG

▲Faker已經27歲，在奪得第4冠之後，他的競技狀態還能保持多久，也關係到T1現有陣容的存續。（圖／取自LOL推特）
▲LOL電競傳奇選手Faker，將在2024《英雄聯盟》LOL世界賽，爭取個人第5座世界冠軍。（圖／翻攝自LOL X）
2024《英雄聯盟》LOL世界賽瑞士輪各隊戰績

🟡非4大賽區隊伍
📍PSG：0勝0敗
📍GAM：0勝0敗
📍PNG：0勝0敗

🟡韓國LCK隊伍
📍HLE：0勝0敗
📍GEN：0勝0敗
📍DK：0勝0敗
📍T1：0勝0敗

🟡中國LPL隊伍
📍BLG：0勝0敗
📍TES：0勝0敗
📍LNG：0勝0敗​​​​​​​
​​​​​​​📍WBG：0勝0敗

🟡歐洲LEC隊伍
📍G2：0勝0敗​​​​​​​
📍FNC：0勝0敗
​​​​​​​📍MDK：0勝0敗

🟡北美LCS隊伍
📍FLY：0勝0敗​​​​​​​
📍TL：0勝0敗

2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播

📍Twitch：中文台英文台
📍Youtube：中文台英文台


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