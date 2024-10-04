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▲近十年繼承移轉棟數變化。（圖／我家網提供）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

近年房價高漲，不少人都羨慕別人有房子可以繼承，能少奮鬥好幾年，甚至躺平。房仲平台我家網房產研究中心統計，今年1月至8月全台繼承移轉棟數已達5萬815棟，創近十年次高紀錄，只比去年同期5萬2191棟略少。不過，受到央行第七波信用管制，「名下持有房產者，買房禁用寬限期」影響，這群新科房產繼承者今年若要買房，貸款將會綁手綁腳。我家網總監李欣諭表示，2015年以前，全年繼承數量都不到五萬棟，近年繼承移轉量高，到2023年創下7.7萬棟的新高，主要因為民國38年後出生的戰後嬰兒潮走入晚年凋零，加上多數觀念傳統的長輩不願生前贈與或處分，多留到身後繼承分產，因此近年繼承移轉量逐年增加。由於最近限貸令針對名下已有房的購屋者，限制其貸款寬限期，甚至貸款成數，讓離鄉背井的房產繼承者，購屋計畫大轉彎。李欣諭指出，不少子女北漂或是結婚自立門戶，甚至部分鄉下祖厝為老屋，價值不高，若處分不易，子女只能先繼承再等時機，老舊祖產自住不便，出租還得再修繕，若繼承者之間沒有共識，就難脫手，因繼承房產而無法順利貸款購屋，確實困擾許多移居型的購屋族。李欣諭表示，目前政府以持有份額40平方米（約12坪）為認定一屋的標準，建議也可以根據繼承屋座落縣市、工作地和實際居住地等證明，提供放寬貸款限制，避免錯殺無辜。不過，根據《聯合新聞網》報導，針對繼承者，央行大致已確定會朝二大方向給予豁免條件，一是房貸借款人名下的不動產持分是由繼承而來，而且座落的地區和借款人實際工作及居住地完全不同；二則是該繼承地超過一定的屋齡，很難有居住事實。可能的做法應該會去比照先前換屋族簽切結承諾書的方式來進行。央行9月19日第三季理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第七波信用管制措施，9月20日起實施，包含以下4點：1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。