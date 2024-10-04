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這些年的無數趟日本旅行中，源自北海道札幌的ROYCEʻ巧克力想必是佔光你行李箱空間的戰利品之一！即便品牌於1983年創立至今已超過40年，ROYCEʻ仍舊堅持嚴選當地食材，用心製作出世界級品質的巧克力商品，就像這次由city’super獨家代理、從日本來台的ROYCE’京都系列，把京都優雅的茶文化、黑豆和山椒等和食材融合在限定款巧克力中，隨時滿足潮流人的甜點味蕾。提到ROYCE’的經典明星商品，第一個想到的絕對是1995年誕生的「生巧克力系列」，那入口即化、絲滑又濃郁的口感，絕對是驚為天人的存在。ROYCE’京都系列的生巧克力「宇治抹茶起士」，是由顏色、口味對比鮮明的兩層白巧克力完美結合而成。一入口先會嚐到加入京都府產宇治抹茶巧克力的濃郁茶香，緊接著使用北海道產三種起司（馬斯卡彭、高達和奶油起司）製成的白巧克力在舌尖上奔騰，口感層次超豐富。ROYCE’生巧克力經典有名，但2002 年一推出就造成話題熱議的ROYCE'「巧克力洋芋片」，則是COOL編我近幾年的心頭好。酥脆可口的北海道厚切洋芋片一面裹上濃郁的巧克力，鹹甜滋味超涮嘴，但也非常邪惡！而ROYCE’京都系列的巧克力洋芋片「宇治抹茶和日本花椒」，光看這組合就讓人印象深刻，一面撒上抹茶和和歌山縣產葡萄山椒粉末，一面則以濃郁的宇治抹茶巧克力覆蓋，第一口咬下微微的山椒味迅速擴散開來，搭配洋芋片的鹹味和抹茶巧克力的微苦甘甜，意外超搭。想要來點不一樣的ROYCE’巧克力？這款做成一口大小、香脆口感的金芝麻球絕對要嚐鮮。將香氣濃郁的金芝麻搭配上酥脆的Feuilletine（一種法式薄脆餅乾碎片）、碎杏仁和巧克力，建議泡個咖啡、抹茶搭配食用，濃濃的幸福滋味。1. 凡購買「京都系列」即享「限定專屬紙袋」2. 即日起~10/7 單筆消費滿2000元（含京都系列）即贈「ROYCE’京都保冷袋壹個」(限量1200個，贈完為止）ROYCE'台灣販售門市：⦁ 由city‘super獨家代理進台灣市場，全台8店：遠企店、復興店、天母店、信義店、新竹店、板橋店、台中店、竹北店。⦁ 其它櫃點：高鐵板橋站B1、遠東百貨桃園店B1、高雄大遠百B1