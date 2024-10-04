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面對全球走向淨零浪潮，企業購買綠電成為市場趨勢，不少大、中、小企業都開始超前部署，做出減碳承諾，及宣示RE-100，所謂的RE-100也就是百分百使用再生能源，而推動企業急著投入綠電背後很大的成因，都是來自於為了跟國際企業接軌，因為全世界400家大企業，都宣稱要實現RE-100目標，相對配合的供應鏈業者就得跟進、鞏固訂單。不斷為客戶提供綠電採購策略，及智慧綠電調度管理服務的樺銳綠電執行長王曉舫分享，如果一家企業公司年營收100億，其中包含吃下國際大廠10億訂單，那麼該國際大廠就會要求10%的綠電，業者必須提供10%綠能憑證，甚至會從明年開始嚴查，也讓綠電成為市場趨勢，但目前因為上游太陽能案場有限，台灣綠電正處於高度的供不應求。樺銳綠電提供的綠色能源以太陽能為主，提供多元化的綠電合作方案，幫助企業達成減碳目標，並符合RE-100的承諾，具體包括：長期綠電購電合約、再生能源憑證合作，以及彈性付款模式。樺銳綠電執行長王曉舫提到，他們靠著基金投資案場合作，來達到完整的循環供應鏈，並且與案場和客戶雙向簽訂長期合約，保障穩定的綠能供應，以及資金來源。企業可與樺銳簽訂長期購電合約（5至15年），確保穩定的綠電供應，助力實現完成企業提早達成RE100目標。其次是再生能源憑證合作，樺銳提供再生能源憑證（T-RECs），使企業能提升企業形象。而且提供彈性付款方式，樺銳提供按月支付和預付款選擇，滿足不同企業的財務需求，使企業更靈活地規劃支出。樺銳綠電與再生能源供電業者簽訂長期合作，替客戶試算定價和預估綠電供給需求量，也配合台電穩定的輸配網，簽立電力供給合約讓客戶使用綠電，並透過可選擇搭配的綠電方案，幫助企業解決棘手的綠電問題。