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台中市劉姓男子經營「雷競技」網路賭博網站，專營提供中國大陸地區民眾下注對賭，單日下注金額高達台幣2000萬元；台中市警局刑大佈線查緝，循線另查獲負責出入金業務的水房，其單月經手之不法金流即逾10億元，警方一共逮捕10餘人，查扣電腦主機、USDT虛擬幣5萬餘顆、銀行帳戶、現金約200餘萬元、6支百達翡麗及勞力士名錶。案經臺中地檢署依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，臺中市刑警大隊接獲線報，於今年6、7月份在台中市南屯區破獲犯嫌50歲劉姓男子等人架設之賭博機房，經營以「雷競技」為名之賭博網站，提供大陸地區賭客下注簽賭，單日下注金額即高達460萬餘元人民幣(折合新臺幣約2,000萬元)，嗣擴大追查與該博弈機房配合之水房，發現係由嫌疑人李姓男子(30歲、高雄市人)及陳姓男子(33歲、臺南市人)為首之犯罪集團，以「Hexin」、「YT PAY」等代號成立洗錢水房及工作群組，專門與非法博弈公司配合，協助賭客出入金以收取手續費牟利。李陳兩人以高額租金承租西屯區之豪華社區大樓作為洗錢水房藏匿處所，另安排部分員工居家上班，避免團進團出引人側目。專案人員見時機成熟，先後針對賭博機房及洗錢水房據點執行數波搜索，前後計拘提、傳喚10餘人到案，並查扣電腦主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、現金(新臺幣及外幣)約200餘萬元、6支高價名錶(百達翡麗及勞力士)等證物。案經臺中地檢署於9月中依刑法意圖營利，供給賭博場所暨聚眾賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，並聲請扣押USDT虛擬幣5萬餘顆(折合新台幣約160萬元)、Toyota Alphard休旅車1部等犯罪所得。員警清查發現，李嫌及陳嫌成立多家空殼公司申辦金融帳戶，以進行大量資金轉帳及金融匯兌，期間吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等名稱約十數家網路博弈娛樂城上門尋求合作，單月經手之不法金流即逾10億元，李姓、陳姓主嫌可獲利近千萬元，猶如小型金融機構。臺中市刑大大隊長李明道呼籲，現行博弈、洗錢犯罪集團常成立公司並以客服、文書打字人員等職缺在各求職網招攬員工，且利用高於市場行情的薪資吸引求職者，甚至享有勞健保，以引誘求職者誤入不法集團從事犯罪；民眾切勿貪圖利益、心存僥倖，我國《洗錢防制法》修法後(第19條)已加重刑責，最重可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金，且亦可能另觸犯組織犯罪防制條例而加重處刑。