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▲小小樹食微風南山店還有所謂的「暴力系餐點」，像是「炸魚薯條香草塔塔」。（圖／小小樹食提供）

▲一人份的小樹早餐盤，同樣用料也豐富。（圖／小小樹食提供）

▲融合黃豆與抹茶的「一抹菽香」，外型相當漂亮。（圖／小小樹食提供）

▲「養心沙龍」訴求展現1930年代上海風華，比照當時中西交匯，因此菜色也融合中西式。（圖／養心沙龍提供）

▲「酪梨蟹若口袋餅」中以酪梨的油脂帶出潤口感，吃起來鮮爽不膩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲麻婆豆腐蘊含香料辛香，卻無辣口嗆味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲養心沙龍比照養心茶樓也有小籠包，另外有絲瓜口味小籠包，更鮮爽宜人。（圖／記者葉盛耀攝）

▲上海醃篤鮮同樣喝得出湯頭的清甜與沈厚韻味。（圖／記者葉盛耀攝）

不論吃蔬食的目的是為了永續環保、養生亦或宗教，總之現在的蔬食料理真的愈做愈美味，加上餐廳氛圍也新潮，受到年輕人歡迎，蔬食品牌因此不斷拓展版圖。像是「小小樹食」，繼今年8月於0km山物所的日式老宅概念門市，隔一個月又進駐信義區，除了有原本招牌菜，更有「輕食早午餐」。而養心餐飲集團旗下有「養心茶樓」、「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」等品牌，再度推出「養心沙龍」，插旗新店誠品裕隆城2F，不僅有上海菜、川菜等中式菜餚，更有像是漢堡、口袋餅等西式新風味。一週二次蔬食集團旗下品牌「小小樹食」，正式插旗信義區，微風南山店為首間信義旗艦門市，以推動「投資自己的健康飲食生活習慣」為核心概念，選用多款環保建材與家具。小小樹食提到，一直以來團隊致力於拉近台灣蔬食料理、當地食材與消費者三者之間的關係，2017年創立以來秉持著不變的信念，將無肉料理繽紛無限的美味延續至今。小小樹食微風南山店，除了可以吃到多款招牌餐點，也推出一系列門市限定「輕食早午餐」，像是首度推出營養均衡色彩斑斕的「小樹大早餐盤」、低碳低負擔的「穀物酪梨蔬菜碗」，還有所謂的「暴力系餐點」，像是「炸魚薯條香草塔塔」、「醋溜咖哩芥末義大利麵」、「楓糖烤甜柿奶油蕎麥餅」、「溏心薯絲塔塔餅」等。其中的「雙人大早餐盤」，嚴選各種在地新鮮食材、色香味俱全又豐盛，包含土耳其蛋、自製薯絲餅、哈魯米起司、季節烤蔬菜及時令沙拉，搭配酪梨、無花果以及季節水果，單獨食用或是與酸種麵包一起入口都各有風味，最後還有能夠攝取到多種水果與營養的優格杯。而甜點也同步推出微風南山限定款，招牌戚風蛋糕研發出新口味「黑糖紅茶戚風」、適合配酒的大人系甜點「焦糖香蕉磅蛋糕」以及融合黃豆與抹茶的「一抹菽香」。至於養心茶樓的姐妹品牌「養心沙龍 YANGSHIN VEGE SALON」，則是標榜特別以1930年代上海中西交匯作為起點，轉化經典為環保食尚，打造具綠色飲食與當代人文美學的藝文沙龍，大至裝潢、小至器皿都相當講究，還與韓國藝術家李正恩(Lee Jeongeun)聯名在店內畫作展示與菜本設計應用。菜色結合中西元素，像是美式風味的「酪梨蟹若口袋餅」，將酥炸後的新海鮮佐以酪梨醬等配料，再以口袋餅夾起，保留塊狀的口感，是道時髦小點。「松露奶霜起司漢堡」以新豬肉製成，淋上馥郁的松露奶霜醬，與經過胡椒炒製的蕈菇，在口腔留下相當美好的香氣餘韻。幾道直接重擊味蕾的川味料理，也很令人印象深刻，像是「川香夫妻肺片」又或者將醬料以完美比例呈現出的「麻婆豆腐」，有著各式香料辛香，卻又不至於辣到無法入口。建議再搭佐上風味鮮爽的江浙風味更能平衡一整桌菜色的滋味，例如咬起來與坊間作法同樣會爆汁的「上海小籠包」，最特別的是「上海醃篤鮮」，湯頭有著大量蔬菜的甜韻，但是為了達到那經典濃白湯頭色澤，加了點奶水，喝起來也更順口鮮醇，裡頭也有百頁結、鮮筍，更有蒟蒻加上大豆蛋白堆疊製成的素版火腿，也頗令人驚喜。