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全球首創互動紳士遊戲平台「MASOBU麻涩部」自今年7月正式上線後，獲得眾多玩家喜愛，已有破十萬名會員註冊，體驗平台上內容豐富、火辣養眼的互動紳士遊戲。無論是經典IP改編的《妖女榨汁》、可自由探索百位女模的《這個面試有點硬》，或是充滿異國氛圍的《日不落帝國奇欲記》皆贏得廣大玩家的青睞，獲得許多好評。此外，平台最新推出的真人互動模擬遊戲《Sexy Click涩点点》，集結玩家心目中的眾多女神，量身打造的互動情慾玩法，將各種情境編織幻化成現實，滿足多元親密幻想的沉浸式體驗。《Sexy Click涩点点》將誘惑化為指尖上的體驗，玩家可透過點擊逐步累積女神的心動指數，解鎖與女神之間更親密的互動，感受100%的心動時刻。首波推出之職場系列與OnlyFans全球收入前0.01%的「嘿尼Bunny」，以及華語流量女王「蘇暢」合作，讓玩家盡情體驗職場內的禁忌冒險。高度客製化的互動選項，玩家可根據自身的喜好選擇指定動作，與女神展開各種親密互動，感受魅惑瞬間。更可透過寫真集功能，收集性感照片，珍藏美好、動人的時刻。更有讓人身歷其境，彷彿女神在耳邊低語的銷魂ASMR，能感受前所未有的酥麻感受。除了首波的職場系列，《Sexy Click涩点点》將持續與日本、韓國、英國等各國人氣創作者跨界合作，根據她們的風格量身打造出專屬的親密互動。無論是挑逗輕撫還是激情碰撞，玩家都能在遊戲中親身體驗，在虛擬世界中滿足最真實的慾望幻想，感受多國女神們的獨特魅力。此外，更將推出以甜蜜浪漫互動為主軸的《Love Click 恋点点》系列，玩家有機會與人氣女神一對一親密交流，透過多樣有趣的互動選項逐步拉近彼此距離，累積心動指數，享受專屬兩人之間的心動時光。從溫柔的對話到浪漫的小互動，發現女神們不為人知的柔情一面，揭開女神的面紗，體驗美好邂逅。《Love Click 恋点点》系列第一款遊戲將與正妹實況主「赤鬼伯伯」合作，於10月12日正式上線，讓玩家能一窺她私下性感的樣貌，與女神展開甜蜜互動。為了讓玩家感受女神近距離的魅力，「MASOBU麻涩部」特別邀集合作《Sexy Click涩点点》的日本性感網紅「まっかmacca」和華語流量女王「蘇暢」，以及《Love Click 恋点点》首波合作女神-正妹實況主「赤鬼伯伯」和英國辣妹「海倫」，四位女神將以遊戲內的性感造型，於10/12(六)共同現身「AGA台北國際成人動漫&電玩展」的「MASOBU麻涩部」攤位與粉絲們近距離互動，只要現場於攤位註冊「MASOBU麻涩部」會員，或是出示已註冊的會員身分，即可兌換「涩涩許願牌」，吊掛於現場的「涩涩願望牆」，有機會獲得女神翻牌，至舞台上與女神近距離互動、滿足願望，或是進行1對1拍立得合影，獲得限量的女神專屬海報。現場更有專屬的遊戲體驗區，想要感受女神現場性感魅力的粉絲們千萬不要錯過。此外，MASOBU 麻涩部更將於AGA攤位上，首度曝光最新作品「MASOBU 遊戲編輯器」，並開放現場體驗。只要對製作遊戲有興趣的創作者，都可透過「MASOBU 遊戲編輯器」降低遊戲製作門檻，讓有想法的創作者，發揮想像力打造心中理想的紳士遊戲，還有機會上架到遊戲平台，與眾多玩家們分享自己的幻想。歡迎想要實現自身想像力的創作者前來體驗，現場也開放「MASOBU 麻涩部遊戲平台創作者招募」計畫洽談，有興趣的創作者們都可以現場報名。更多活動詳情請至MASOBU活動頁面或加入官方社群瞭解更多。AGA台北國際成人動漫&電玩展時間：2024/10/12-13 10:30-17:30地點：台北市南港展覽館二館1F