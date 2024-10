我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許家蓓對吳沛憶示愛紙條於追思影片中曝光。(圖/翻攝自許家蓓YouTube)

▲許家蓓感謝吳沛憶成為最好的夥伴(圖/翻攝自許家蓓YouTube)

民進黨議員許家蓓上月癌逝,家屬今(7)日舉行告別式,而其伴侶立委吳沛憶身著白衣捧斗送別,數度哽咽拭淚,過程中播放的追思影片,與吳沛憶甜蜜互動的生活點滴曝光,許家蓓紙條示愛與一張張的同框照,讓在場親朋好友不禁鼻酸。民進黨議員許家蓓上月18日因罹患子宮內膜癌病逝,享年48歲,事後其伴侶吳沛憶公開兩人戀情令人不捨。今日告別式上也播放其追思影片,一張張甜蜜互動的照片,以「幸福加倍」形容這段戀情的點滴。包括許家蓓紙條傳情「You are the apple of my eye」、兩人出遊照片、拍影片表達表達對吳沛憶的想念,還有兩人一同參加同志大遊行、競選站台的點點滴滴,讓在場親朋好友不禁鼻酸拭淚。