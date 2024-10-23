新光人壽新形象角色「嘻瓜、小玉」，於今（23）日正式登場，首波亮相與foodpanda胖胖達相見歡，雙方都祭出很有誠意的見面禮，讓彼此的新會員享用，如果你還不是新光人壽網路投保及pandapro，在這個時候加入，可說是優惠最多的時機，《NOWnews》整理新光人壽新會員活動好康一次看。
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好康2：KKday特選行程4%優惠無限次使用
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好康3：肯德基+必勝客超值餐天天無限次使用
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到必勝客實體門市即可享有：外帶1個起司咔滋餅口味4選1+330cc可樂1罐或1杯玉米濃湯（2選1）=149元（最高價值170元）
◾網路投保旅平險，優惠信件獲得雙序號：
到肯德基實體門市即可享有：1個咔啦雞腿堡+4塊咔啦脆雞+ 點心盒E（2顆原味蛋撻）+點心盒F（1顆原味蛋撻+1份小香酥脆薯+2杯小百事可樂）=388元（原價630元)
到必勝客實體門市即可享有：外帶2個9吋鬆厚比薩+6條德國芝心腸或1份黃金雞軟骨或4塊厚燒醬烤腿排（副食3選1）+1.25L可樂一瓶或2杯黃金玉米濃湯（2選1）=499元（原價1040元)
好康4：成功投保指定商品，享台灣康貝母嬰品牌95折優惠。
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優惠好康一次看：
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