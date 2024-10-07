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ETF熱潮席捲全台，每每有新產品開始募集，總會有一波搶購潮，這次凱基投信推出號稱ETF中的「第三條路」，凱基優選30「00938」，精選出30檔具有成長潛力的公司，要幫助投資人賺取超額報酬。為什麼會說第三條路呢？因為現在市場上多半都是市值型或是高股息型ETF。市值型ETF的選股邏輯受限於市值，長期報酬跟投資效率都比較接近大盤，而高息類型則是以配息為目標，報酬都略低於大盤。至於00938選股不限哪種類型或產業的標的，只關注該公司與產業是否有「投資價值」，就報酬率來說長期表現更佳。00938追蹤的是臺灣優選多因子30指數，根據數據資料，如果在任一個時間點投入各指數滾動一年的話，00938的指數報酬率為26.14%，遠勝臺灣加權指數的21.02%以及臺灣高息指數19.28%。即使是負報酬，00938所追蹤的指數為-7.10%，比臺灣加權指數（-13.38%）跟臺灣高息指數（-12.24%）虧得還要少。再根據另一份回測資料，從2007年到2024年，中間歷經多次空頭與多頭，臺灣優選多因子30指數的報酬率為驚人的1144%，大幅領先臺灣加權指數（427%）以及臺灣高息指數（349%）。如此好表現，就是要歸功於不限特定產業的選股邏輯，跳脫市值跟高息迷思，隨時因應產業動態調整成分股。像是目前的成分股就有54.24%的金融類股，電子比重為39.74%，代表目前金融市場表現較好。但金融業的比重也不是一直占比那麼高，像去年五月份，電子股就占了約80%，完全依照產業動態進行調整。受到颱風休市影響，00938的募集時間延後一天，從10月2日到10月9日，發行價為每單位15元，預計10月23日掛牌上市，有興趣的朋友不妨申購幾張，讓自己的資產配置有第三種選擇！PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險