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隨著消費者對數位內容的需求日益增加，品牌也積極布局於節目的結合，近日，亞洲養髮領導第一品牌冠名亞洲首部性治療題材影集《今夜一起為愛鼓掌》，這部劇由楊祐寧擔任監製並領銜主演，搭檔楊謹華、Ella 陳嘉樺探討性健康與情感關係的複雜性，描繪了現代社會中對親密關係的重新審視和反思，並藉此傳達了對愛與治癒的思考。前衛大膽的主題讓該劇未開播就掀起討論度！此次冠名合作不僅為了提升品牌形象，更通過劇中男主角作為品牌代言人的身份，加強了宣傳效果，讓觀眾在享受精彩節目的同時，體驗到品牌的聯結。iQIYI愛奇藝作為領先的內容平台，將在Q4持續推出多部精彩大劇和綜藝節目，陪伴觀眾迎接充滿歡樂的年終時光。強檔獨家內容自然少不了，其中備受期待的韓劇《偶然成為家人》將於近期獨家播出。該劇改編自超夯陸劇《以家人之名》，由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢聖主演，講述了三名男女在沒有任何血緣關係的情況下，作為家人一起度過青少年時光的感人故事。他們在一起分享生活的喜怒哀樂，形成深厚的情感羈絆，展現了「家人」的真正意義。此外，古裝大劇《七夜雪》亦引人注目，由《蓮花樓》曾舜晞與《慶餘年》的李沁聯袂主演。故事講述一位少年劍客為了幫助友人的兒子尋找救命藥物，邂逅藥師谷的谷主，展開了一段充滿責任與愛意的情感旅程。兩位實力派演員的強強聯手，未開播便已引發廣泛話題。同樣受到期待的還有由陳星旭與張予曦主演的《你的謊言也動聽》、以及黃景瑜與孫千主演的《冬至》，這些作品也將陸續推出，為觀眾帶來更多精彩內容。iQIYI愛奇藝除了大劇外在綜藝娛樂也有亮眼的內容，獨家播出的經典國民韓綜《一日三餐LIGHT特別篇》，由車勝元、柳海真原班人馬上山下海，引起粉絲高度關注，稱霸iQIYI愛奇藝綜藝排行，表現可說是相當突出，而Q4也即將迎來iQIYI愛奇藝自製韓綜《星光閃耀的少年》的開播，該綜藝是與韓國SBS合作，也是iQIYI愛奇藝首檔全球男團選秀節目，MC請來人氣女星李聖經擔任，導師更是由李昇基、大聲等知名歌手坐鎮，相信將帶來新一波娛樂話題，2024冬天一起與iQIYI愛奇藝見證9人男團誕生！台灣本土第一OTT平台遠傳friDay影音再度發力，最新獨家韓劇《愛過之後來臨的》已正式上線，這部由李世榮與坂口健太郎主演的浪漫劇情片，帶領觀眾體驗一段充滿心碎與重逢的跨國愛情故事。兩位主角的精彩表現讓觀眾不禁讚嘆，該劇自播出以來便廣受好評，成為話題焦點的「神仙組合」更引發了熱烈討論。除了《愛過之後來臨的》，遠傳friDay影音同時獨家播出另一部引人注目的韓劇《致我的解離》。該劇由《哲仁王后》申惠善再展演技，挑戰雙重人格角色！展現她精湛的演技與角色詮釋能力，不僅使角色生動立體，更讓整個故事充滿張力與吸引力，讓觀眾深刻體會情感的交錯與波折。這兩部獨家韓劇為觀眾帶來了更多元的選擇，無論是浪漫愛情還是心理劇情，遠傳friDay影音都力求滿足不同觀眾的需求，為年末娛樂提供更豐富的選擇。具品牌行銷服務的雙冠影音平台iQIYI愛奇藝與遠傳friDay影音為觀眾提供更高品質的內容與優質的觀影體驗，還創造了更多元化的行銷方式，標誌著在影音市場的深耕與創意，雙冠影音平台致力於滿足台灣觀眾的多樣需求，讓觀眾在享受精彩節目的同時，獲得更具深度的品牌體驗。觀眾更能期待一系列精彩的影視作品，並享受更為多元的娛樂。無論是熱門大劇、綜藝，還是獨特的原創作品，皆將為觀眾帶來全新的視覺盛宴。