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2050淨零碳排為世界趨勢、國家政策，亦是企業共同的責任和目標，台新金控積極推動綠色金融，引領產業邁向淨零轉型、接軌國際。為此，台新金控連續三年偕同台新銀行、中華民國工商協進會於昨(7)日假台北國際會議中心共同舉辦「2024台新淨零高峰論壇」，今年特別邀請日本東京證券交易所社長岩永守幸與臺灣證券交易所董事長林修銘針對臺日資本市場改革，以及協助企業創造永續價值等議題進行精采對談。並邀集國內綠色領航企業分享轉型經驗，論壇現場與線上觀看齊聚近2,000位企業董監事及中高階主管踴躍參與。台新金控董事長吳東亮致詞時表示，今年六月總統成立「國家氣候變遷對策委員會」向國人傳遞一個明確的訊號，那就是「2050淨零轉型」，不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。吳東亮認為臺灣是AI革命的核心，在綠色轉型的道路上，具備比他國更好的優勢，應當把握機會加速驅動GX(綠色轉型)與DX(數位轉型)。面對全球永續新局，企業亟需了解如何在推動綠色轉型的同時，提升企業價值並保持資本競爭力。因此台新每年舉辦淨零高峰論壇，攜手臺灣企業建構多元面向的綠色成長戰略，分享綠色轉型的機會與挑戰，並協助企業緩解碳焦慮、布局低碳未來。吳東亮更強調，台新相信面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。岩永守幸在論壇中分享，東京證券交易所多年來致力推動公司治理，歷經2022年4月將股市重新分為3個市場，以及透過改革政策獲得歐美的高度肯定。值此多變的時代，日本百年企業文化面臨的新舊衝擊，東證將持續協助上市公司創造企業永續價值。林修銘則針對如何提升臺灣資本市場價值，幫助企業形塑永續文化提出精闢的見解，同時就證交所制定的「構建永續市場」及「實踐永續責任」兩大永續發展策略，與岩永進行交流探討。澳洲潔淨能源監管機構(CER)總經理Mark Williamson透過視訊分享澳洲綠色產業轉型現況，澳洲政府目前計劃在2030年前，於工業和礦業範疇至少減降碳排放2億噸，並使用82%的再生能源，同時也將立法強制氣候資訊揭露政策，預計未來將顯著增加對LGC (Large-scale Generation Certificate, 大規模案場憑證)的需求。反觀臺灣企業面臨國內外各種碳管理壓力下，前經濟部長，台新金控暨台新銀行獨立董事王美花指出，綠電與碳定價是因應淨零的重要對策，臺灣的再生能源仍需克服許多挑戰，而綠電的布局更是需要跟上世界的腳步。臺灣碳權交易所總經理田建中則分享了開放國內碳交易平臺的好消息，強調碳權也是一種商品，每個企業都有自己的碳權量，需達到政府或國際供應鏈規範的「碳中和」，碳交所也會協助企業進行碳管理。中華電信是首批參與臺灣碳權交易所碳權採購的先鋒企業，中華電信總經理林榮賜談到近年來中華電信持續推動「科技減碳」與「使用再生能源」兩大減碳策略，結合碳權採購，並以盤查碳排放、減碳作為、轉型再生能源、抵換碳權，逐步實踐「以永續發展為基礎的國際標竿企業」以實現淨零排放目標。豐興鋼鐵董事長林大鈞表示，面臨全球減碳浪潮與衝擊，豐興鋼鐵於112年成立「氣候變遷因應小組」，並披露淨零碳排路徑，從製程改善開始做起實質減碳獲得成效頗豐。台新金控總經理林維俊則強調台新會承擔起金融業的引導淨零關鍵角色，全力支持企業客戶低碳淨零轉型，要讓全世界都看見臺灣卓越的永續價值。本次論壇除了透過台灣碳資產公司使用連結13項聯合國永續發展目標(SDGs)，對於氣候、社區、生物多樣性具有貢獻最高等級的藍碳協助進行碳中和外，現場特別提供英國皇室及查爾斯國王喜愛的指定飲用水，來自以色列 Watergen 公司以「大氣製水技術」取用臺灣空氣製成，此項創新技術名列以色列顛覆世界七大發明之一，不但能有效舒解全球日趨嚴重的缺水問題，同時呼應SDGs第六項「人們享有乾淨健康飲水的權利」。近年來，台新金控永續發展成果非凡，除連續六年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，同時在S&P Global永續年鑑的銀行產業別中獲得Top 1％的殊榮，更入選時代雜誌「2024年全球500大永續企業」，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定。台新金控將持續支持永續低碳淨零，引領企業接軌國際，致力成為永續發展的智慧好夥伴。