台灣知名保養品牌蓓朵娜BELDORA為慶祝品牌五周年，推出一系列超值優惠活動，以回饋長期支持的消費者。本次活動主打「5力全開」，不僅有超多折扣優惠與低至4折的限時商品組合，更祭出豪華大獎如Hermès愛馬仕手鍊及iPhone16，消費滿額即可參加抽獎，引發美妝圈的熱烈討論。
蓓朵娜是巴黎及紐約時裝周指定使用的保養精品，其品牌的核心5大「效率保養術」，其中「粉鑽瓶」能夠保養、隔離、裸妝一瓶搞定，展現效率裸妝；「衛星美白精華」含美白修護成分，做到效率美白；「極光CC霜」快速擁有無懈可擊的完美膚質，創造效率上妝；「六重奏玻尿酸精華」玻尿酸的最高境界，讓肌膚層層堆滿玻尿酸，實現效率保濕；「婚紗面膜」用千萬科技打造的「玻尿酸科技凝膜」，達到效率修護。本次活動上述明星商品皆推出五周年限定優惠組，還有五周年特別企劃「粉鑽發光大禮包」$2999就能帶走最高價值$8480的多樣明星商品！充分滿足現代女性對簡單高效保養的需求。
為了慶祝品牌五周年生日，蓓朵娜推出滿$2,000折$200、滿$3,000折$300（以此類推）豪華滿額禮，讓消費者在享受優惠同時，還能再省荷包。為了讓大家享有無負擔的購物體驗，期間全館免運費。眾多優惠搭配超值限量商品組合，讓蓓朵娜的五周年生日慶成為今年美妝購物季的焦點。
此次活動蓓朵娜還特別推出豪華大獎抽獎活動，單筆消費滿$3,000就有機會將Hermès愛馬仕手鍊、iPhone16等豪華大獎直接帶回家！首次註冊成為會員可享首購折扣$300，下載蓓朵娜APP再領$500折價券，品牌更提供貼心的15天的滿意鑑賞承諾，還有更多驚喜優惠，詳情請見蓓朵娜官方網站。
10/1~10/15蓓朵娜「5力全開」優惠總整理：
1.滿$2000折$200以此類推
2.滿$3000贈微笑抗皺眼霜(市價$1880)贈完為止
3.滿$5000贈明星商品 粉鑽瓶(市價$1880)贈完為止
4.滿$3000抽iPhone16、期間限定再抽Hermès愛馬仕手鍊
5.全館免運
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為了慶祝品牌五周年生日，蓓朵娜推出滿$2,000折$200、滿$3,000折$300（以此類推）豪華滿額禮，讓消費者在享受優惠同時，還能再省荷包。為了讓大家享有無負擔的購物體驗，期間全館免運費。眾多優惠搭配超值限量商品組合，讓蓓朵娜的五周年生日慶成為今年美妝購物季的焦點。
此次活動蓓朵娜還特別推出豪華大獎抽獎活動，單筆消費滿$3,000就有機會將Hermès愛馬仕手鍊、iPhone16等豪華大獎直接帶回家！首次註冊成為會員可享首購折扣$300，下載蓓朵娜APP再領$500折價券，品牌更提供貼心的15天的滿意鑑賞承諾，還有更多驚喜優惠，詳情請見蓓朵娜官方網站。
10/1~10/15蓓朵娜「5力全開」優惠總整理：
1.滿$2000折$200以此類推
2.滿$3000贈微笑抗皺眼霜(市價$1880)贈完為止
3.滿$5000贈明星商品 粉鑽瓶(市價$1880)贈完為止
4.滿$3000抽iPhone16、期間限定再抽Hermès愛馬仕手鍊
5.全館免運