臺灣推動社區營造已進入第三十年，透過不同世代的共同參與及協力合作，關心自己居住的土地，打造優質的社區文化並永續經營。新北市攜手臺灣社區營造學會，10月12日至10月20日在新北市府大樓共同辦理「2024FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」及「從鄰到一」新北社造展。從國際論壇、社造分享會、手作課程等方面，讓民眾親身感受地方文化的活力。
呼應「社造30」，市府團隊規劃「從鄰到一」新北社造展，象徵從零到一、從鄰里擴大到地區，結合學會、信義房屋將市府一樓大廳打造成共同工作室（Co-working space），展現合作、連結、創造新意的精神，期間邀請多位社造人分享自身經歷、視角和生命故事。腦麻博士陳銘哲推動行無礙的走讀之旅，希望藉由自身科技專業與身體力行的反覆測試，產出友善路線，幫助更多需要無障礙服務的輪椅族、高齡長輩、親子家庭。浮游藝術共創工作室的黃俊齡，則介紹他與國立臺灣藝術大學畢業的青年們，以田野採集、舞蹈、音樂、戲劇等元素，帶領觀眾在戶外以浪漫詩意的方式，重新認識浮洲在地文化。
新北市政府文化局表示，為了推動社會、環境、經濟等領域的永續，新北市將社區營造視為整體性的工作，因此跨局處成立「工作圈」，集結資源一起推動永續經濟、環境安全、努力深化在地社群連結，促進跨世代的對話與合作，實踐SDGs第17項指標不落下任何一個人的夥伴關係。欣逢社造在臺推動滿30周年，10月12、13日特邀請長期推動社造的單位，以及來自日本、韓國、馬來西亞等從事社造與地方創生的專家學者，進行世代對話與全球社群公共治理議題探討。
社造30「從鄰到一」10月12日起至10月20日在新北市政府一樓大廳登場，有精采的新北社造團隊經驗分享、沉浸式虛擬面試體驗，及布藝鑰匙圈、淡海風種子香包、幸福平安符、部落植萃手染等手作課程，更多活動資訊歡迎至新北市文化局-社區營造-成果展現-社造博覽會查詢，或關注新北市社區營造輔導中心臉書粉專。
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新北市政府文化局表示，為了推動社會、環境、經濟等領域的永續，新北市將社區營造視為整體性的工作，因此跨局處成立「工作圈」，集結資源一起推動永續經濟、環境安全、努力深化在地社群連結，促進跨世代的對話與合作，實踐SDGs第17項指標不落下任何一個人的夥伴關係。欣逢社造在臺推動滿30周年，10月12、13日特邀請長期推動社造的單位，以及來自日本、韓國、馬來西亞等從事社造與地方創生的專家學者，進行世代對話與全球社群公共治理議題探討。
社造30「從鄰到一」10月12日起至10月20日在新北市政府一樓大廳登場，有精采的新北社造團隊經驗分享、沉浸式虛擬面試體驗，及布藝鑰匙圈、淡海風種子香包、幸福平安符、部落植萃手染等手作課程，更多活動資訊歡迎至新北市文化局-社區營造-成果展現-社造博覽會查詢，或關注新北市社區營造輔導中心臉書粉專。