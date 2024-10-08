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年度最盛大的成人動漫與電玩盛事即將震撼登場！2024 AGA成人動漫展（Adult Game & Anime Expo）將於本週末10月12、13日，在台北南港展覽館隆重舉行。作為亞洲最大規模的成人動漫展之一，AGA展會以其獨特的主題和多元化的活動內容，為期兩天的展覽預計吸引上萬名動漫迷和Cosplay粉絲共襄盛舉，隨著開幕倒數計時，門票銷售也進入高潮，所有動漫迷千萬別錯過這場次文化的年度盛宴！今年的AGA主題為「罪惡之城」，靈感來自動漫與拉斯維加斯賭場風格的結合，打造了一個充滿誘惑、刺激的沉浸式體驗空間。展會將融合精心設計的場景、成人動漫作品展示、以及與粉絲互動的創意遊戲，帶來一場視覺與感官的雙重盛宴。本屆展會首次引入了多種互動遊戲，如輪盤、籌碼投票等賭場風格活動，讓參觀者不僅能觀看展會內容，還能直接參與其中，享受更多樂趣。此外，現場設有多個主題拍照區，無論是Cosplay愛好者還是動漫迷，都能在這些精心佈置的場景中拍下難忘的回憶。對於那些希望與創作者和嘉賓近距離接觸的粉絲，今年的展會還將舉辦多場粉絲見面會與簽名會，讓參加者有機會與心儀的明星面對面互動。2024年的AGA展會邀請了來自全球的重量級嘉賓！來自歐美的成人影視巨星Sweetie Fox無疑是最受矚目的嘉賓之一，作為Pornhub排行榜上的榜首明星，Sweetie Fox的影片觀看次數超過12億次，她這次首次來到亞洲與粉絲見面，無疑是本屆展會的最大亮點之一。除此之外，美國知名Cosplayer Hana Bunny 也將登場。Hana Bunny以其不科學的身材和驚艷的Cosplay作品風靡全球，擁有百萬粉絲的她每次亮相都會引發巨大的轟動！她在本次展會中將帶來哪些驚豔的角色扮演也成為大家討論的話題之一；來自越南的性感女神Cosplayer Byoru 也將首次亮相台灣，這位迅速走紅的Cosplayer以她的精緻作品和迷人造型吸引了眾多粉絲，讓大家倍感期待。本次AGA展會將涵蓋成人動漫、電玩、Cosplay和周邊商品的展示，創作者攤位區內將展示最新的成人動漫作品、周邊商品以及限量版商品，讓粉絲有機會收藏自己心儀的產品。此外，展會中還會舉辦多場次的表演和比賽，無論是Cosplay競賽還是動漫相關的知識比賽，都將讓參與者沉浸於這場充滿激情與創意的盛宴中。展會設有專屬的主題舞台，屆時將進行現場表演、創作者分享會等多樣活動。這些活動將讓觀眾有機會深入了解成人動漫產業的發展、趨勢，並與創作者進行深度互動，了解他們的創作理念與過程。目前，2024 AGA成人動漫展的門票正在火熱銷售中，門票種類豐富，以滿足不同粉絲的需求。粉絲可選擇單日票、兩日票或VIP套票。VIP票持有者除了享有專屬快速入場通道外，還將獲得、VIP休息區進入資格，並有機會獲得限量周邊商品。限量版的VVIP票已經在短短10分鐘內售罄，顯示出粉絲對此次活動的高度期待！距離2024 AGA成人動漫展開幕僅剩三天，這場年度盛會已經進入最高潮的準備階段。無論你是動漫迷還是Cosplay愛好者，這次展會都將為你帶來一場不容錯過的視覺與感官體驗。隨著門票銷售進入尾聲，粉絲們應儘早購票，以確保不錯過這場次文化的年度狂歡。