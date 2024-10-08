流浪動物問題一直以來都是台灣社會的重要議題之一。根據農委會109年全國遊蕩犬隻數量調查結果，全國推估遊蕩犬隻數量達到155,869隻。這樣的數字顯示出台灣街頭浪浪不斷增加的嚴峻現實，背後是無數生命在被漠視和忽略中掙扎求生。繁殖氾濫、餵養失當、收容超載及對生命尊嚴的忽視，使得流浪動物在生命終點時，常常得不到應有的尊重和告別。因此，如何妥善管理並減少流浪動物數量，依然是台灣社會需要各界共同關注的問題。
面對這樣的社會現況，毛孩的彩虹天堂於2018年成立，致力於為無家可歸、無人照顧的浪浪提供尊嚴的最後送行。團隊創立的初衷來自創辦人林意盛親眼目睹浪浪在生命結束後，被當作廢棄物處理的無奈景象。這深深觸動了他，他決定改變這一切，為浪浪爭取最後的尊嚴與愛。毛孩的彩虹天堂希望用實際行動喚起社會大眾對浪浪生命的重視，讓每一個生命都能被賦予應有的尊重。
毛孩的彩虹天堂透過集資平台發起「毛孩的最後一哩路」計畫，至今已經為超過7,500位浪浪完成送行。他們的服務對象限定於無人飼養或照顧的浪浪，希望藉此讓這些無助生命在最後的時刻也能得到應有的關懷與妥善告別。這樣的善行不僅僅是提供一場火化儀式，更是一種社會責任的實踐，彰顯了對所有生命的尊重。
目前，毛孩的彩虹天堂的服務地區涵蓋了桃園、新竹、苗栗、台中、彰化與南投六個地區。透過官方 LINE 通報系統，他們建立了一個方便民眾使用的通報渠道，任何人都可以透過 LINE 向團隊報告路上看見過世的無主浪浪。這樣的即時通報系統，能讓專業人員有利於進行後續送行安排，確保每一位浪浪都能在愛與尊重中完成生命的最後旅程。藉由毛孩官方貼圖的推出，LINE的好友人數也迅速突破80萬，這不僅象徵著我們在推廣上的成功，更代表著毛孩議題逐漸受到社會大眾的重視與支持。我們相信，透過這些貼圖，更多人能接觸到浪浪議題，並進一步關注浪浪的生命權與尊嚴。
從最初的集資計畫到如今的穩定服務，毛孩的彩虹天堂一直以來的努力正是希望改變台灣社會對浪浪的看待方式。他們深知，如果不從根本上解決流浪動物過度繁衍及收容的問題，每年需要送行的浪浪數量只會不斷增加。因此，團隊不僅希望用愛與行動來幫助浪浪走完最後一哩路，也期盼能引起社會更多人對這個議題的重視。
每年的送行數量逐年成長，毛孩的彩虹天堂預計在2025年達到累積10,000位浪浪送行的里程碑。然而，這個成就同時也讓團隊不斷反思台灣浪浪的處境，畢竟逐年上升的送行數量是否反映出台灣流浪動物問題的惡化，依然是一個值得深思的議題。毛孩的彩虹天堂期盼未來能透過更多的教育推廣與政策呼籲，讓浪浪問題能有更完善的解決方案，而不僅僅是在生命終點才提供協助。
對於每一位浪浪來說，他們的一生可能充滿流離失所與無助，而毛孩的彩虹天堂希望透過每一位國人的善心，共同為牠們提供生命最後一刻的溫暖與陪伴。加入官方 LINE 通報系統，即可成為毛孩的守護者之一，透過及時通報，為這些無人照顧的浪浪帶來尊嚴的告別。毛孩的彩虹天堂同時也開設了「毛孩的最後一哩路」集資計畫，讓所有願意支持的人都能透過每月最低 88 元的捐款，幫助更多無主的浪浪，為牠們帶來生命最後的溫暖。
毛孩的彩虹天堂的未來規劃並不僅限於擴展服務地區，他們更希望喚起全社會對浪浪問題的重視。他們相信，只有透過每個人共同的努力，才能為台灣的浪浪創造一個更有尊嚴與善待的環境。送行浪浪的數量越多，團隊對社會的呼籲就越強烈，希望能有更多人一起加入，真正改變浪浪們的未來。
現在就加入「毛孩的最後一哩路」 集資計畫：https://r.zecz.ec/DrK4
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毛孩的彩虹天堂透過集資平台發起「毛孩的最後一哩路」計畫，至今已經為超過7,500位浪浪完成送行。他們的服務對象限定於無人飼養或照顧的浪浪，希望藉此讓這些無助生命在最後的時刻也能得到應有的關懷與妥善告別。這樣的善行不僅僅是提供一場火化儀式，更是一種社會責任的實踐，彰顯了對所有生命的尊重。
目前，毛孩的彩虹天堂的服務地區涵蓋了桃園、新竹、苗栗、台中、彰化與南投六個地區。透過官方 LINE 通報系統，他們建立了一個方便民眾使用的通報渠道，任何人都可以透過 LINE 向團隊報告路上看見過世的無主浪浪。這樣的即時通報系統，能讓專業人員有利於進行後續送行安排，確保每一位浪浪都能在愛與尊重中完成生命的最後旅程。藉由毛孩官方貼圖的推出，LINE的好友人數也迅速突破80萬，這不僅象徵著我們在推廣上的成功，更代表著毛孩議題逐漸受到社會大眾的重視與支持。我們相信，透過這些貼圖，更多人能接觸到浪浪議題，並進一步關注浪浪的生命權與尊嚴。
從最初的集資計畫到如今的穩定服務，毛孩的彩虹天堂一直以來的努力正是希望改變台灣社會對浪浪的看待方式。他們深知，如果不從根本上解決流浪動物過度繁衍及收容的問題，每年需要送行的浪浪數量只會不斷增加。因此，團隊不僅希望用愛與行動來幫助浪浪走完最後一哩路，也期盼能引起社會更多人對這個議題的重視。
每年的送行數量逐年成長，毛孩的彩虹天堂預計在2025年達到累積10,000位浪浪送行的里程碑。然而，這個成就同時也讓團隊不斷反思台灣浪浪的處境，畢竟逐年上升的送行數量是否反映出台灣流浪動物問題的惡化，依然是一個值得深思的議題。毛孩的彩虹天堂期盼未來能透過更多的教育推廣與政策呼籲，讓浪浪問題能有更完善的解決方案，而不僅僅是在生命終點才提供協助。
對於每一位浪浪來說，他們的一生可能充滿流離失所與無助，而毛孩的彩虹天堂希望透過每一位國人的善心，共同為牠們提供生命最後一刻的溫暖與陪伴。加入官方 LINE 通報系統，即可成為毛孩的守護者之一，透過及時通報，為這些無人照顧的浪浪帶來尊嚴的告別。毛孩的彩虹天堂同時也開設了「毛孩的最後一哩路」集資計畫，讓所有願意支持的人都能透過每月最低 88 元的捐款，幫助更多無主的浪浪，為牠們帶來生命最後的溫暖。
毛孩的彩虹天堂的未來規劃並不僅限於擴展服務地區，他們更希望喚起全社會對浪浪問題的重視。他們相信，只有透過每個人共同的努力，才能為台灣的浪浪創造一個更有尊嚴與善待的環境。送行浪浪的數量越多，團隊對社會的呼籲就越強烈，希望能有更多人一起加入，真正改變浪浪們的未來。
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