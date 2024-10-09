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喜歡在家下廚的人有福了！法國特福（Tefal）與米其林一星餐廳「富錦樹台菜香檳」近期攜手推出一系列獨家聯名食譜，為美食愛好者帶來前所未有的烹調體驗，不用出門就能輕鬆享用星級饗宴，加碼超值獎品和精彩活動，僅此一檔！法國特福擁有 40 年卓越家電工藝、口碑享譽 125 個國家，本次跨界合作富錦樹台菜香檳的食譜均由星級主廚黃旅毅精心設計，首波菜色包括海鮮芋頭米粉、花膠干貝鮑魚雞湯、昆布蒸烤深海魚和巧克力鹹酥雞等，將傳統台式料理提升到全新境界，結合法國特福的創新食物科技，讓每道菜品在家中也能實現米其林級的質感與風味。擔心自己的手藝不如名廚？怕食材經料理後失去鮮味？深知一般民眾居家自煮料理時的難題，法國特福「鮮呼吸智能溫控舒肥萬用鍋」以創新的變壓技術，每分鐘為食材進行兩次「按摩」，確保食材香氣和營養充分釋放，湯品湯頭鮮美濃郁，豐富層次口感一鍵到位；「蒸燒烤三合一氣炸鍋」快速氣流循環系統，優化熱流循環，保留肉類的鮮嫩彈潤和炸物的酥脆咬勁，加上創新「蒸煮」功能，讓主廚能將蒸、燒、烤三種烹調功能隨意混搭，完美重現富錦樹台菜香檳聯名食譜的精髓，不用繁複的烹調程序就能做出星級餐廳的專業料理水準！本次法國特福與富錦樹台菜香檳合作獨家食譜之外，還同步推出了超值的抽獎活動。即日起至2025年1月31日，凡購買特福氣炸鍋或萬用鍋，只需憑發票登錄，就有機會抽中大獎享用米其林一星「富錦樹台菜香檳」雙人套餐，其餘獎項包括星級台菜鮑參佛跳牆、風靡日本的法國特福時尚神機「迷你鮮活氧果汁機」等好禮。活動期間各大通路如百貨 Outlet 特福門市、燦坤、家樂福、全國電子、大潤發等都有額外購物優惠。首發實體活動將於10月13日星期日下午2點在台中新光三越8F中央廚房舉行，由連續蟬連4屆米其林一星「富錦樹台菜香檳」黃旅毅主廚親自操刀演示三道聯名食譜菜色，喜愛自家烹調的美食饕客們務必把握機會參加。想知道更多獨家食譜菜色及活動詳情，請洽特福粉專，別錯過法國特福小家電帶來的舌尖新食感喔！