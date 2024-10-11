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第21屆亞太零售大會APRCE在斯里蘭卡可倫坡舉行，會中同步頒發亞太零售聯盟大獎，遠東百貨以其在「高效環保營運」和「環保綠色服務」優異表現，獲頒「零售企業國家楷模獎」Country Awards，這是遠百繼2019年在第19屆大會中摘下「最佳企業社會責任」大獎後再度摘冠，成為台灣唯一獲頒亞太零售聯盟零售企業國家楷模、最佳企業社會責任雙項冠軍大獎的百貨。2024年亞太零售大會以「重新定義亞太地區零售：從交易到轉型」為主題，探討零售格局如何從簡單的交易演變為影響社會、文化和經濟的變革力量，有來自18個國家、超過350位零售專家領袖與會。遠百徐雪芳總經理表示，零售業貢獻超過一成的GDP，是經濟成長的重要力量，在轉型過程中，整合ESG是重要的策略方向。這次遠百在綠色零售獎項脫穎而出，是因為遠百一直努力將環境永續理念落實在每一個營運細節，從綠建築設計到綠色消費服務都有長期持續性的推動成果，希望讓每一位顧客能夠感受到遠百對環境永續的承諾與實際行動。Lead a Green Life，遠東百貨推行七大綠色行動並定期追蹤成效，降低營運對環境的衝擊。遠百領先同業，自2011年以後開幕的商場全面落實「節能、減廢、健康、生態」的綠建築設計，遠百竹北2023年更取得黃金級綠建築標章；長期推動節能專案成效豐碩，過去6年，成功將每1元營業額的用電量減少17%；啟動綠電計畫，建置太陽能設備綠電自發自用，2024年預計完成年產綠電100萬度目標，為2050全球淨零做出減碳貢獻。遠百展現堅定的綠色採購和綠色消費行動力，優先選擇採購低耗能、低污染的環保產品，連續七年獲新北市政府頒發綠色採購績優企業，2023年綠色採購比率達100%，在商場提供超過2萬件環保標章商品，鼓勵顧客在消費過程落實環保。獲FAPRA亞太零售聯盟頒發「零售企業國家楷模獎」，讓遠百在ESG領域積極展現的綠色零售成效再度獲得國際肯定。遠百將繼續努力提升百貨營運的環保標準，打造綠色環保商場提供顧客更多綠色消費服務，為創建美好的環境永續貢獻力量。