高雄年度親子盛事又來了，第17屆「OPEN!大氣球遊行」與「OPEN!RUN」分別在今年12月7日、12月8日登場，7-11表示，今年將規劃20顆大氣球、20顆落地大氣球，除了多元舞蹈表演團隊之外，也首次舉辦售票親子嘉年華與國際IP表演秀，《NOWnews》整理活動4大亮點搶先看。
◼️亮點1：20顆大氣球華麗登場
7-ELEVEN指出，第17屆「OPEN!大氣球遊行」在12月7日周六舉辦，今年規劃包含「OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星、貓福珊迪、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物、史努比與查理布朗」等，共有20顆大氣球與20顆落地氣球一同亮相，其中包括近期人氣爆棚的超人力霸王、奧拉夫初登場。而統一獅×UNI GIRLS與吉祥物萊恩獅、球隊巴士也會加入大遊行隊伍。
◼️亮點2：雄女樂儀隊、北一女熱舞社演出
適逢高雄女中建校100周年，今年活動將邀請雄女樂儀隊帶來精湛演出，同時全台串聯邀請北一女熱舞社、曾登日本高知夜來祭的新竹縣光明國小舞蹈團、霹靂舞好手等多元表演，將隨隊伍進行輪番登場。
◼️亮點3：首次舉辦售票親子運動嘉年華
今年在12月7日、8日兩天限定，特別規劃來自日本橫濱售票場域「OPEN! Urban Sports Festival」，引進兒童跑酷運動表演與體驗，首度舉辦售票親子運動嘉年華。內容結合青少年3對3足球、雙人花式跳繩、U型滑板與運動明星見面會，還有霹靂舞大賽、歌手演出，每日票價349元可一票玩到底。
◼️亮點4：超人力霸王雅克舞台秀
12月7日、8日首次舉辦 「超人力霸王雅克 飛世優馬舞台秀2024高雄」，除了既有的超人、怪獸演出，特別安排今年最新超人ARC雅克演員飛世優馬，首次來台進行見面會，共5場售票表演秀，還有機會跟演員合影，一起化身超級英雄。
🟡2024 OPEN! Urban Sports Festival親子運動嘉年華
◾報名優惠：憑OPEN! RUN報名序號享9折，數量有限。
◾售票日期：即將公布
◾活動日期：2024年12月7日11:00-21:00、12月8日11:00-21:00
◾活動地點與票價：高雄夢時代，售價每日每人349元
◾活動內容：4個運動表演及體驗舞台、1個主舞台，運動舞台包含：兒童跑酷、青少年三對三足球、雙人花式跳繩、U型滑板等。
🟡2024 OPEN! 2024 超人力霸王雅克舞台秀
◾開賣日期：即將公布
◾活動場次：2024年12月7日18:00、20:30 ；12月8日13:30、16:00、18:30，每場限定500名
◾活動票價：舞台秀票券每人 699元；拍照套票券每人1099元，每張票皆含贈品
◾活動內容：40分鐘舞台秀及20 分鐘演員合照見面會 （限量30組）
🟡2024 OPEN! RUN報名資訊
◾報名日期：即日起至2024年10月20日止，額滿為止。
◾活動日期：2024年12月8日
◾活動地點：高雄夢時代前時代大道及週邊道路
◾報名方式：本活動一律採伊貝特網路報名。
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7-ELEVEN指出，第17屆「OPEN!大氣球遊行」在12月7日周六舉辦，今年規劃包含「OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星、貓福珊迪、蛋黃哥、卡娜赫拉的小動物、史努比與查理布朗」等，共有20顆大氣球與20顆落地氣球一同亮相，其中包括近期人氣爆棚的超人力霸王、奧拉夫初登場。而統一獅×UNI GIRLS與吉祥物萊恩獅、球隊巴士也會加入大遊行隊伍。
◼️亮點2：雄女樂儀隊、北一女熱舞社演出
適逢高雄女中建校100周年，今年活動將邀請雄女樂儀隊帶來精湛演出，同時全台串聯邀請北一女熱舞社、曾登日本高知夜來祭的新竹縣光明國小舞蹈團、霹靂舞好手等多元表演，將隨隊伍進行輪番登場。
◼️亮點3：首次舉辦售票親子運動嘉年華
今年在12月7日、8日兩天限定，特別規劃來自日本橫濱售票場域「OPEN! Urban Sports Festival」，引進兒童跑酷運動表演與體驗，首度舉辦售票親子運動嘉年華。內容結合青少年3對3足球、雙人花式跳繩、U型滑板與運動明星見面會，還有霹靂舞大賽、歌手演出，每日票價349元可一票玩到底。
◼️亮點4：超人力霸王雅克舞台秀
12月7日、8日首次舉辦 「超人力霸王雅克 飛世優馬舞台秀2024高雄」，除了既有的超人、怪獸演出，特別安排今年最新超人ARC雅克演員飛世優馬，首次來台進行見面會，共5場售票表演秀，還有機會跟演員合影，一起化身超級英雄。
🟡2024 OPEN! Urban Sports Festival親子運動嘉年華
◾報名優惠：憑OPEN! RUN報名序號享9折，數量有限。
◾售票日期：即將公布
◾活動日期：2024年12月7日11:00-21:00、12月8日11:00-21:00
◾活動地點與票價：高雄夢時代，售價每日每人349元
◾活動內容：4個運動表演及體驗舞台、1個主舞台，運動舞台包含：兒童跑酷、青少年三對三足球、雙人花式跳繩、U型滑板等。
🟡2024 OPEN! 2024 超人力霸王雅克舞台秀
◾開賣日期：即將公布
◾活動場次：2024年12月7日18:00、20:30 ；12月8日13:30、16:00、18:30，每場限定500名
◾活動票價：舞台秀票券每人 699元；拍照套票券每人1099元，每張票皆含贈品
◾活動內容：40分鐘舞台秀及20 分鐘演員合照見面會 （限量30組）
🟡2024 OPEN! RUN報名資訊
◾報名日期：即日起至2024年10月20日止，額滿為止。
◾活動日期：2024年12月8日
◾活動地點：高雄夢時代前時代大道及週邊道路
◾報名方式：本活動一律採伊貝特網路報名。
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