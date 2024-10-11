全台百貨周年慶如火如荼，GNC健安喜攜手台灣全新總代理「新譽國際」，為回饋消費者，首度推出台灣周年慶，全館商品49折起，撿便宜手刀快搶。
2022 年 10 月起，GNC 在「新譽國際」引領下重新在台灣啟程，做為「台灣獨家全通路總代理」獨家販售原裝進口、品質有保證的GNC商品，品類涵蓋基礎營養、專科保健、運動表現至體重管理等嚴選商品。
保健食品領導品牌GNC健安喜，攜手全新總代理「新譽國際」在全台開設 10 間門市，地點分布於台北、台南及高雄，門市的設立旨在提高國際品牌的可及性，將熱銷全球近百年的商品送帶入國人生活中。GNC台灣全台門市皆有專業的營養顧問，提供個人化健康管理建議，滿足國人日益增長的健康指引需求。
歡慶全台首次周年慶，讓消費者更輕鬆地購買高品質商品，GNC健安喜除全館商品49折起，並有多項熱銷組合，包括三倍魚油 2 件 6 折、葉黃素 2 件 6 折、極緻膠原蛋白飲 5 件 5 折起等好康，另男女性綜合維生素買二送二，還有滿額送好禮，凡消費滿 3000 元現場折抵1000元、滿3500元再送GNC晴雨自動傘一支、滿5000元再送GNC不銹鋼杯一只等。門市據點： https://www.gnc.com.tw/v2/Shop/StoreList/41619。
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保健食品領導品牌GNC健安喜，攜手全新總代理「新譽國際」在全台開設 10 間門市，地點分布於台北、台南及高雄，門市的設立旨在提高國際品牌的可及性，將熱銷全球近百年的商品送帶入國人生活中。GNC台灣全台門市皆有專業的營養顧問，提供個人化健康管理建議，滿足國人日益增長的健康指引需求。
歡慶全台首次周年慶，讓消費者更輕鬆地購買高品質商品，GNC健安喜除全館商品49折起，並有多項熱銷組合，包括三倍魚油 2 件 6 折、葉黃素 2 件 6 折、極緻膠原蛋白飲 5 件 5 折起等好康，另男女性綜合維生素買二送二，還有滿額送好禮，凡消費滿 3000 元現場折抵1000元、滿3500元再送GNC晴雨自動傘一支、滿5000元再送GNC不銹鋼杯一只等。門市據點： https://www.gnc.com.tw/v2/Shop/StoreList/41619。