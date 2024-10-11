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▲今年耶誕城將在11月開幕，一路歡慶到聖誕節後，讓原PO感嘆：「板橋人惡夢準備開始倒數了。」（圖／翻攝自臉書社團「我是板橋人」）

▲每年聖誕節期間，「新北市歡樂耶誕城」是最熱鬧的景點之一，不只有多天演唱會，還有各式各樣的市集。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

雙十國慶日才剛結束，不少人已經開始期待年底的聖誕節活動，近日就有一名網友發文，表示板橋車站旁的「新北歡樂耶誕城」近日開始動工，聖誕樹已經裝上佈置，直呼「板橋人惡夢準備開始倒數了」，貼文一出，釣出許多當地人崩潰喊：「又到了這個時刻！」一名網友今（11）日在臉書粉專「路上觀察學院」中發文，只見他曬出板橋車站旁、新北市政府廣場前的景象，「新北歡樂耶誕城」的聖誕樹已經開始安裝佈置，而今年耶誕城將在11月開幕，一路歡慶到聖誕節後，讓他感嘆：「板橋人惡夢準備開始倒數了。」貼文一出，許多板橋居民崩潰喊，「今年又會是什麼樣子的竹筍，我只知道回家會多半小時以上」、「交通捷運塞爆，但爽到附近百貨商家和夜市」、「史上最長壽的聖誕竹筍又上場了」、「怎麼感覺每年越來越早」。當然也有人十分期待，「我是板橋人，我覺得很熱鬧啊」、「我覺得很好，可以促進市民多出來走動走動，用人流帶動商業流動」。事實上，新北市歡樂耶誕城於2011年，由當時雙北市長郝龍斌、朱立倫任內協議決定，由新北市主辦聖誕、台北市主辦跨年，以避免互搶人潮及分散效益。由於新板特區所在位置有極為便利的四鐵共構交通樞紐，加上擁有都會中心難得的大型廣場，以及周邊民間投資形塑的商圈效應，為此定型化的活動帶來洶湧人潮，形成特定時節的標誌性活動。