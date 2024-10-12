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▲「2024臺北國際牛肉麵節」昨日(11日)為活動第二天，評比調理包組競賽，共有66組參賽者參加，最終「最牛嚴選 Top10」紅燒組得獎名單。（圖／台北市商業處提供）

今年邁入第20週年的「2024臺北國際牛肉麵節」，於10月10日至13日圓山花博公園長廊廣場登場，為期4天的「最牛廚人」競賽、國際大師秀、牛肉麵主題嘉年華市集以及各式好康活動。前（10）天首日鮮食組紅燒競賽已圓滿結束，經6位專業評審的盲測評選，選出金牌得獎者為「老龐家傳牛肉麵」、「岩漿火鍋」與「八方雲集」，昨日則推選調理包組中的「紅燒」、「清燉」兩類中的Top10，名單出列。臺北市商業處表示，昨日(11日)調理包組競賽共有66組參賽者參加，包括紅燒組45組及清燉組21組，同樣由評審進行盲選，最終「最牛嚴選 Top10」紅燒組得獎名單為福容大飯店 臺北一館、藍海饌食品、蔣府宴、詩篇咖啡餐廳、復興航棧、長榮空廚、愷達生醫/萬家饗念、誠品行旅、阿牛牛肉麵、食圓滿國際(玖五) 。至於「最牛嚴選 Top10」清燉組得獎名單為：藍海饌食品、煜勳餐飲、蔣府宴、趣味飲食/壹水、緒食餐飲、買多多國際(萬萬兩)、創鑫生機、皇家傳承、統一企業(來一客)、阿牛牛肉麵。其中藍海饌食品、蔣府宴、阿牛牛肉麵勇奪本屆比賽的雙冠王，長榮空廚、蔣府宴、創鑫生機、皇家傳承、藍海饌食品、阿牛牛肉麵，則是蟬聯兩年的得獎店家。競賽將繼續於本週六、日持續進行，今天為第3天(12日)將從鮮食組清燉競賽選出金牌、銀牌、銅牌獎；明日第4天(13日)鮮食組樂齡創意競賽選出金牌、銀牌、銅牌獎。競賽得獎店家名單出爐後，將推出第2碗5折優惠（限量），而屬龍的民眾到任一參賽店家消費，還能憑身分證件獲得小菜1份。福容大飯店-台北一館／主廚紅燒牛肉調理包藍海饌食品有限公司／蕃茄牛肉麵蔣府宴／紅燒牛肉麵詩篇咖啡餐廳／絕代雙椒紅燒牛肉湯包復興航棧／御廚牛雙寶麵長榮空廚／牛尾腱心牛肉麵愷達生醫萬家饗念／萬家饗念A5黑毛和牛腿紅燒牛肉湯誠品行旅／誠品行旅炙燒和牛頰牛肉麵阿牛牛肉麵／紅燒牛肉麵食圓滿國際（玖五）／極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵藍海饌食品有限公司／清燉牛肉麵煜勳餐飲有限公司／淡麗清燉牛肉麵蔣府宴／清燉牛肉麵趣味飲食（壹水）／鮮蔬清燉牛肉麵緒食餐飲／樟芝蟲草牛肉麵買多多國際（萬萬兩）／清燉牛骨牛腱子心刀削麵創鑫生機／黑 ‧ 松露牛肉竹炭蒟蒻麵皇家傳承／清燉帶骨牛小排調理包(XL)統一企業（來一客）／清燉牛肉麵阿牛牛肉麵／清燉養生牛肉麵