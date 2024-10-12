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▲梁文音飲控加運動，讓體脂一路掉到16，展現完美體態。（圖／環球音樂提供）

「幸福歌姬」梁文音今（12）日首度登上台北國際會議中心，舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，以一襲紫色紡紗深V長裙登場，浪漫不失優雅，看到現場滿滿粉絲齊聚相挺，梁文音感性表示，「歡迎大家來我的『為什麼聽情歌』演唱會，我們是因為情歌相遇，今天我們就一起好好唱情歌吧！」而她為了這次演出，也飲控、運動一個半月，體脂一路從26掉到19，現場大秀驚人胸肌以及修長美腿。梁文音今日穿著紫色紡紗長裙登場，露出驚人的「胸肌線」，且長裙還暗藏巧思，隨著她移動步伐，不時露出若隱若現的美腿。而她一開場也帶來〈寂寞之光〉和〈最幸福的事〉、〈情人知己〉、〈初戀〉等情歌，帶領全場一起大合唱，當唱到〈哭過就好了〉時，梁文音憶起過往種種，忍不住微哽咽，讓台下粉絲也為之動容、跟著拭淚。為了展現更好的自己，梁文音在開唱前，也透過少吃碳水化合物搭配有氧運動，僅花一個半月體脂從26操到19。今日梁文音也獻上驚喜，和Ponay接力PK「部落情歌大賽」，梁文音熱跳到噴飛甲片，讓Ponay笑虧「不要刺到我就好」；梁文音談到這段演出的設計，是她與Ponay都是原住民，部落的投幣式卡拉OK是很多原住民的共同回憶，梁文音說：「我愛唱歌，以前有零錢要嘛打電動、要嘛就去投幣式唱歌，現在只要一唱情歌就會想到小時候爸媽還在的過往。」也謝謝Ponay擔任演唱會嘉賓，尤其前陣子颱風影響通勤，光是從台東上來彩排就很艱辛，Ponay嘴甜表示：「為了妳，走路上來也可以。」最後梁文音在演唱〈分手後不要做朋友〉時，忍不住哽咽落淚，她說：「遇見這張專輯才意識到分開是很痛的，雖然我的媽媽生給我角度很大的笑容，這場演唱會是給自己和給你們的，希望大家可以誠實的面對自己，好就好、不好就不好，謝謝大家和我一起完成。」