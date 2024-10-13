時序進入秋冬，想讓情緒穩定、多嘗試學習「療癒工具」，又不知道怎麼選擇最適合自己。名日文化分享「珊妮療癒所」的神準大眾占卜測驗，請憑感覺選擇兔子、貓頭鷹、馬、蝴蝶其中一種動物，測出現階段的你、最適合什麼樣的「療癒工具」吧。
很多人都想知道：「現階段的我，適合學習什麼療癒工具？」名日文化分享珊妮療癒所的占卜測驗，有助於測出現階段的你、最適合什麼樣的「療癒工具」。首先，請先進行三次的清淨深呼吸，選擇你最有感覺的一種動物。
「選擇A」最適合你的療癒工具是：
你適合有「實體物品」的療癒工具。像是卜卦、水晶礦石、植物魔法、花精、藥草學、精油、薩滿、心靈繪畫、瑜伽⋯⋯等，與大地母親連結的療癒工具，都很適合你。
「選擇B」最適合你的療癒工具是：
你適合學習跟能量、音波、聲音、振動傳遞有關的療癒工具，或是要讓人躺著療癒的工具。像是各類型的靈氣治療、IET、SRT、access bars、擴大療法等，舉凡能量療癒都很適合！或是頌缽、銅鑼水晶缽、音叉、脈輪冥想等，也都很不錯。
「選擇C」最適合你的療癒工具是：
現階段的你，暫時不適合學習任何身心靈療癒工具。因為還不確定自己的方向，仍有些不適用的信念與糾結，阻礙了心態上清明的選擇。需要從「心」出發，嘗試對焦內心感受，把所有的選項寫下來，然後問問心：「哪一個最有感覺？讓你怦然心動」？
「選擇D」最適合你的療癒工具是：
你適合學習跟專業知識、需要冷靜為之、全盤分析有關的工具；在這過程中，也須學習如何清澈思考與溝通。例如人類圖、占星、13月亮曆、紫微斗數、八字命盤、塔羅占卜⋯⋯等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「選擇A」最適合你的療癒工具是：
你適合有「實體物品」的療癒工具。像是卜卦、水晶礦石、植物魔法、花精、藥草學、精油、薩滿、心靈繪畫、瑜伽⋯⋯等，與大地母親連結的療癒工具，都很適合你。
「選擇B」最適合你的療癒工具是：
你適合學習跟能量、音波、聲音、振動傳遞有關的療癒工具，或是要讓人躺著療癒的工具。像是各類型的靈氣治療、IET、SRT、access bars、擴大療法等，舉凡能量療癒都很適合！或是頌缽、銅鑼水晶缽、音叉、脈輪冥想等，也都很不錯。
「選擇C」最適合你的療癒工具是：
現階段的你，暫時不適合學習任何身心靈療癒工具。因為還不確定自己的方向，仍有些不適用的信念與糾結，阻礙了心態上清明的選擇。需要從「心」出發，嘗試對焦內心感受，把所有的選項寫下來，然後問問心：「哪一個最有感覺？讓你怦然心動」？
「選擇D」最適合你的療癒工具是：
你適合學習跟專業知識、需要冷靜為之、全盤分析有關的工具；在這過程中，也須學習如何清澈思考與溝通。例如人類圖、占星、13月亮曆、紫微斗數、八字命盤、塔羅占卜⋯⋯等。