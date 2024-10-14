秋天是展現品味的季節，而大長腿就是拍出時尚感最重要的關鍵！日前有網友在Dcard上發布一篇「最多好多人穿這雙？無痛瞬增5公分真的香」掀起一波共鳴。不少網友驚呼回應：「高」、「比例真的看起來很好，腿看起來很長」、「蛋殼鞋真的已經紅一陣子了，台灣終於有新色」等，吸引一大群嚮往大長腿的網友踴躍留言。
發文的原PO表示，最近看到IU穿上New Balance最新款「蛋殼鞋」WRPD Runner就引起她注意，後來又看到許瑋甯、柯震東都穿上腳更是徹底被燒到！接二連三的視覺重擊讓她趕快下單，發現這雙蛋殼鞋一穿上腿就秒延伸，而且鞋底也很軟Ｑ，就像踩在雲上，不像其他的厚底球鞋底偏硬，真的是好看又好穿，顏值、舒適都兼具。
再看看許瑋甯的搭配，柔美的白色絲質長洋裝搭配藕粉色的「蛋殼鞋」，將典雅的洋裝點綴出中性的帥氣感，精緻與休閒結合得非常有層次，另一套則是可愛運動風，百褶裙自帶的花苞感與「蛋殼鞋」的率性氣息將甜美少女感展現得淋漓盡致。WRPD Runner超強的時尚搭配性，無論是日常休閒或是重要場合，都能閃耀出最美的風範。
其實，WRPD Runner是從巴黎時裝周紅回來的。流暢的跑鞋線條、有份量的厚底設計，呈現出具有前衛風格的未來感，讓時尚圈的人看一眼就難以忘懷，難怪成為許多明星、網紅的熱門穿搭配備，更讓原PO一看就忘不了，以最快的速度下單。
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再看看許瑋甯的搭配，柔美的白色絲質長洋裝搭配藕粉色的「蛋殼鞋」，將典雅的洋裝點綴出中性的帥氣感，精緻與休閒結合得非常有層次，另一套則是可愛運動風，百褶裙自帶的花苞感與「蛋殼鞋」的率性氣息將甜美少女感展現得淋漓盡致。WRPD Runner超強的時尚搭配性，無論是日常休閒或是重要場合，都能閃耀出最美的風範。
其實，WRPD Runner是從巴黎時裝周紅回來的。流暢的跑鞋線條、有份量的厚底設計，呈現出具有前衛風格的未來感，讓時尚圈的人看一眼就難以忘懷，難怪成為許多明星、網紅的熱門穿搭配備，更讓原PO一看就忘不了，以最快的速度下單。