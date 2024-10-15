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2024資訊月x臺灣教育科技展將在11/14(四)-11/17(日)於台北世貿一館盛大舉辦，本屆展覽主題為【邁向AI新生活】，邀請百位名師齊聚一堂，四天展期將帶來500場以上的講座與活動！打造一場學習嘉年華，從小孩到壯世代，都能找到專屬學習樂趣，一起全齡學習，享受生活。百場講座輪番登場，適合親子、學生、教師、上班族與壯世代參加，分享主題多元豐富，包含AI生活、教育科技、親子教育、在職進修與壯世代等議題，一次瞭解資訊與教育趨勢，並邀請第一線教師及業界知名講師分享科技趨勢的應用。主題論壇–產官學研齊聚，探討AI未來與教育「資訊月主題論壇」攜手數位部、資策會與企業舉辦多場論壇，議題涵蓋AI生活、智慧交通、網路風險、數據創新與壯世代等。「教育科技展主題論壇」攜手教育部、工研院、學界與企業舉辦多場精彩的教育論壇，11/14舉辦的「AI時代的教與學：探索課堂內外數位學習新境界」，邀請第一線國中小教師座談交流，探討在AI時代下，教師與家長應具備的正確心態與應對策略。教師專屬！教育趨勢與教學應用一次瞭解「教案沙龍」分享數位教學、教案設計、AI工具與教學現場應用，教師實戰經驗分享，一次瞭解最新教育趨勢與產品。「教點小聚」規劃半導體教育、特殊教育、初任教師與創新教育主題日，邀請人氣教師分享教學經驗與獨到見解。親子共學！手作體驗與舞台活動，共享歡樂時光「FUN學舞台」規劃IP互動、說故事、音樂、舞蹈、遊戲等精彩表演，共享親子同樂時光！「小小創意營」提供多元體驗課程，培養孩子創造力與專注力，創造獨一無二的回憶。上班族必聽！職場趨勢與進修議題一次掌握「人才急診室」與1111人力銀行x Accurate愛客獵等單位合作，提供一對一專人諮詢！解答職業發展、職涯規劃、求才招募、企業培訓、企業數位轉型等疑難雜症。「人才轉運講堂」聚焦在職進修、HR TECH等議題的動態與智慧結晶，提供專家觀點以及前瞻未來視野！壯世代必學！20小時培養「AI新學習數位素養」展期連續四天推出「2024 STARTUP101 加速器日」、高齡科技數位生活應用、台北市電腦公會「樂齡英雄會」名師講堂、AI學習等主題日，以及壯世代分享會，伴壯世代充實每一天，開創數位生活新篇章！各展示單位也自行舉辦活動，包含數發部數產署、空中英語教室、ViewSonic、Google for Education、建達圓展、南一書局、傑可達、為愛發光教育科技、iPad 體驗館、ESHENG、聯成教育、掌中學院、盛源小學堂、AR2VR 阿特發互動科技、InnoServe 數位人才媒合等單位。超過百位優秀教師與業界知名講師，帶來500多場精彩且豐富的課程，現在就立即預約報名！若要瞭解更多「2024資訊月x臺灣教育科技展」相關活動訊息，請至活動官網或關注官方粉絲團。