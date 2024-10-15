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捷報！金門酒廠世界烈酒競賽連續9年奪金！世界級肯定！今年在SFWSC美國舊金山烈酒競賽、MONDE SELECTION比利時世界食品品質評鑑大賞、IWSC英國國際葡萄酒暨烈酒競賽、ISC國際烈酒挑戰賽及CMB布魯塞爾世界大賽五大世界級賽事再次獲得多項大獎，擊敗長年主導中式白酒市場的中國品牌，持續受到國際得獎的肯定。金門酒廠做為台灣中式白酒第一領導品牌的公營企業，有責任也有義務將中式白酒代代傳承製酒工藝獨有的醇厚風味，與數千年來與時俱進的中國飲酒文化底蘊、推向國際市場，讓世界看見台灣中式白酒之美，也希望將「文化入酒 當代品酩」的品牌精神傳遞到國際。丁丞康指出，金門酒廠在胡璉司令官懷抱著國軍第一、民生第一的將軍情懷下令建廠，開啟篳路藍縷創廠之路。71年以來，透過一代一代的釀酒匠人堅持初心下，不斷在製酒工藝與風味精進，成就台灣中式白酒市場第一領導品牌。就如同金門高粱酒經典包裝上的雙龍守護著金門酒廠，也守護著台灣，一路跟著台灣社會的時代脈絡前行，在時代浪潮拍打下，唯有經典可以突破經典，始終不敗。從首推雙龍的單一酒品到現今的多元商品，一直深受國人的愛護與支持，忠實記錄著當時期台灣社會多元價值的縮影，見證台灣一路發展。總正因為金門高粱酒歷久彌新，如同台灣社會發展的與時俱進，金門酒廠的品牌主張「文化入酒當代品酩」，會不斷透過國際大賽的舞台，將台灣之美的中式白酒文化推向國際社會。SFWSC舊金山烈酒競賽是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全美最大型的烈酒競賽；在日前2024公布的競賽結果中，金門酒廠「0.75L-53.2度緞金龍」拿下雙金牌殊榮，「1L-58度紅罈金門高粱酒」、「0.75L-49.9度戰酒黑金龍特窖陳年高粱酒」、「0.75L-56度金酒典藏珍品」、「0.75L-58度金門高粱酒(千日醇)」、「0.6L-58度一穀作契金門高粱酒」也獲得金牌獎肯定。而始於1961年的MONDE SELECTION比利時世界食品品質評鑑大賞是由米其林星級廚師等知名專家組成的評審團，評鑑結果金門酒廠「0.6L-56度陳年金門高粱酒(5年)」、「0.75L-58度金門高粱酒」拿下金牌獎項。1969年於英國倫敦創立的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，是國際間歷史最悠久，且極具權威性的酒類競賽。本次金門酒廠參賽酒品的成績相當亮眼,「0.6L-58度台灣金門高粱酒」獲得金牌獎肯定。2024年的ISC國際烈酒競賽從來自超過70個國家/地區的1,300多個參賽作品脫穎而出,「0.56L-46度戰酒黑金龍金門高粱酒」潔淨無瑕的酒液漸層式的散發水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、堅果、蜂蜜與辛香料的混合口感，入口感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與清甜爽口，尾韻回味悠長，讓人忍不住一飲再飲。以中式高粱酒結合西方威士忌桶陳手法打造的「0.7L-57.2度創世者桶陳金門高粱酒」突破框架巧取中西方代表性酒類特點，翻轉高粱及威士忌風味的既定想像，將50度以上優質高粱活性原酒以威士忌過桶的手法，注入小批次專屬訂製的橡木桶中熟成，賦予酒體細緻的橡木桶香氣。「0.6L-58度一穀作契」攜手台南市、嘉義縣、雲林縣、苗栗縣及桃園市，以五個縣市農會合作的契作高粱作為原料，具有濃郁醇厚之風格特色，更代表金門外島與台灣本島共同努力，另「0.75L-56度金酒典藏珍品」、「0.6L-58度金門高粱酒」皆取得金牌獎項。創立於1999年的CMB布魯塞爾國際烈酒大賽，是目前全世界規模最大、評審機制最公平公正、國際認証評酒大師最多的國際酒類賽事之一，以專業性、權威性、公平性享譽全球，被譽為“酒界奧斯卡”“烈性酒中的奧運會”。本屆賽事邀請到來自40個國家和地區的155名烈酒領域專家擔任評委，他們身份多元立體，具有廣泛的行業影響力;參賽樣品數量較去年提升了18%，在規模上創下歷史新高。本次金門酒廠參賽酒品的成功奪金,「0.6L-56度5年陳年金門高粱酒」在天然資源擁戴下，承襲古法釀造「三高二低一翻」，純糧固態發酵釀酒工藝，陳放酒窖中窖藏五年，窖內先天自然的冷空氣使酒香融合，酒質陳香濃郁，酒體豐厚，綿甜醇和，回味悠長，是為頂級的高粱佳釀，曾獲選為宴請各國使節國宴用酒，此次榮獲特金獎殊榮，;「0.5L-58度原釀21金門高粱酒」「0.6L-58度金門高粱酒」則奪得金牌。本次金門酒廠國際五大烈酒競賽連續奪金,亮眼非凡,見證了一次又一次的台灣奇蹟;如同金門高粱酒經典包裝上的雙龍守護著金門酒廠，也守護著台灣，一路跟著台灣社會的時代脈絡前行，在時代浪潮拍打下，唯有經典可以突破經典，始終不敗。從首推雙龍的單一酒品到現今的多元商品，一直深受國人的愛護與支持，忠實記錄著當時期台灣社會多元價值的縮影，見證台灣一路發展。2024 SWFSC美國舊金山烈酒競賽雙金牌：0.75L-53.2度緞金龍金牌獎：0.75L-49.9度戰酒黑金龍 特窖陳年高粱酒金牌獎：0.75L-56度金酒典藏珍品金牌獎：0.75L-58度金門高粱酒(千日醇)金牌獎：1L-58度紅罈金門高粱酒金牌獎：0.6L-58度一穀作契2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞金牌：0.6L-56度陳年金門高粱酒(5年)金牌：0.75L-58度金門高粱酒2024 CMB年布魯塞爾世界大賽烈酒競賽特金牌:0.6L-56度5年陳年金門高粱酒金牌:0.5L-58度原釀21金門高粱酒0.6L-58度金門高粱酒2024年英國國際葡萄酒暨烈酒競賽(IWSC)金牌：0.6L-58度台灣金門高粱酒2024年國際烈酒挑戰賽(ISC)金牌：0.75L-56度金酒典藏珍品0.6L-58度金門高粱酒0.56L-46度戰酒黑金龍金門高粱酒0.7L-57.2度創世者桶陳金門高粱酒0.6L-58度一穀作契