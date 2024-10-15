我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接《新瑪奇英雄傳》的全新挑戰！玩家將在異度空間中面對全新的敵人「史匹諾司」！昔日英雄神官已成為無法並肩而行的戰友之際，滿腹的復仇與毀滅之慾，將帶給玩家超乎想像的艱難挑戰！雖然玩家們成功擊敗了史萊，但隨之而來的卻是那位前任英雄神官「史匹諾司」的異化與墮落，他在自創的異度空間之中以仇恨建立起了只有灼熱與荒蕪，並屬於他認可的理想國度，同時借助禁忌的力量，準備將自身毀滅世界的慾望轉嫁到玩家身上，為自己的主人完成對世界的復仇。這個全新的RAID「扭曲的懺悔」，位於塔拉塔方向的山米爾森林之中，玩家將面對這個籠罩著炙熱壓力的空間以及荒蕪一片的黃土建築的死寂氛圍，並迎接來自過去的盟友「史匹諾司」的嚴酷考驗。借助禁忌力量而墮落的神官「史匹諾司」，狗面人身的守護神官之姿能夠操縱砂土用以塑造與毀滅的魔法佼佼者。來自太陽王國的他透過手中的權杖，更有利於施放令人避之唯恐不及的閃電魔法，在沒有任何遮蔽物的漫天黃沙中，玩家必須小心令人措不及防的閃電強襲。不僅如此能夠操弄沙塵的他也可以透過環境沙塵的壓榨，讓玩家持續不斷的流失體力耐力，而當他疊滿了怒氣值之後的巨大沙塵暴，就會是所有玩家們的夢魘，該如何堤防與躲避將考驗每位玩家的應戰能力了。當然巨大的危險總是伴隨著強大的寶物，玩家成功挑戰RAID後將有機會得到全新的材料道具，製作兀恩雅護脛、太陽的悲願耳環等新裝備，一起重返棘漠之境，挑戰這位曾經的王國祭司吧！不給糖就搗蛋！都來到萬聖節了，特殊的任務總是要伴隨奇妙的道具！【女巫的神祕魔鍋】活動，玩家將在完成所有每日任務之際獲得「可疑咒術物品」1個，同時前往庫漢去尋找奇怪的旅行者來執行活動任務，完成三個階段指定的道具數量，就能分別獲得「恐怖時裝套裝選擇箱」1個、「深淵萬聖節紋樣選擇箱」1個，最後階段將可同時獲得「蝙蝠氣球箱子」及「稱號：初學巫毒術士」1個。除此之外也不妨一起參加【骰骰惹人愛】活動！只要玩家於活動期間內每日登入遊戲，就能到活動網頁參加擲骰比大小的遊戲活動，依照結果獲得並累積南瓜頭，以兌換「萬聖節華麗時裝箱子」等節慶道具，成為萬聖節中最與眾不同的搞怪者！當然萬聖節活動怎麼能少了我們的小鬼！本次超人氣的小鬼簽到競賽中的獎勵將包含「小鬼的禮物：尾巴選擇箱」、「雙重不滅禮包」，還有新家具「露營物品」與新男女時裝「特版血影獵手套裝」與「特版窈窕曲線闇葉紅蓮套裝」，完成簽到來為自己增加更多獨特的裝扮吧！目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！